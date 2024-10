Remo empresta jogadores para Segundinha e estuda empréstimo para clube paulista; diz colunista

Após a conquista do acesso à Série B, o Remo já iniciou o processo de planejamento para a temporada cheia de 2025. A diretoria azulina tenta colocar jogadores que possuem contrato com o clube em atividade nessa reta final de ano e, de acordo com o colunista e jornalista de O Liberal, Carlos Ferreira, alguns atletas serão emprestados, alguns para jogar a Segundinha e outros para atuar fora do Estado.

O atacante Ronald e o zagueiro Jonilson, crias das categorias da base azulina e que possuem contrato com o clube azulino, serão emprestados nessa reta final da Segundinha do Parazão. Os jogadores irão defender o Carajás, que busca o acesso à elite do futebol paraense. A dupla irá jogar ao lado do experiente atacante Hernane Brocador, ex-Flamengo, que foi contratado pelo clube para a disputa da Segundinha.

Ronald, de 22 anos, iniciou na base do Paysandu em 2018, mas em 2019 “atravessou” a Avenida Almirante Barroso e chegou ao Baenão. Em 2020 foi chamado para integrar a equipe profissional pelo técnico Mazola Júnior e desde então atua pelo Remo. Nesta temporada esteve em campo em 21 partidas e marcou dos gols pelo Leão. Em sua passagem pelo clube azulino, Ronald possui três acessos, um título do Parazão (2022) e da Copa Verde (2021).

Ronald vai jogar a Segundinha pelo Carajás (Samara Miranda / Remo)

O zagueiro Jonilson, também de 22 anos, é natural de Castanhal (PA) e iniciou na base azulina. No ano passado atuou em sete partidas, quando subiu para o profissional, com a chancela do então técnico Marcelo Cabo. Jonilson também terminou o ano de 2023 longe do Baenão, já que foi emprestado pelo Remo ao Santa Rosa, para jogar a Segundinha do Parazão, onde fez parte do grupo que conquistou o acesso pela equipe de Icoaraci. Nesta temporada o defensor esteve em campo nove vezes pelo Time de Periçá.

Jonilson já atuou pelo Santa Rosa e vai defender o Carajás, também por empréstimo (Talita Gouvêa / Arquivo pessoal Instagram @jonilson_senna3)

Além de Ronald e Jonilson, o Remo pretende emprestar outro atleta que conquistou o acesso esse ano. O volante Paulinho Curuá, de 27 anos, deve tomar o rumo do Sul ou Sudeste do país. A diretoria azulina pretende emprestar o jogador e dois clubes possuem interesse no atleta, o São Bento-SP, para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Outra agremiação que quer contar com o futebol de Curuá é o Ypiranga-RS, clube que vai jogar o Gauchão e a Série C em 2025.

Paulinho Curuá deve seguir o rumo do Sul ou Sudeste do país (João Normando / Ascom Manaus)

Paulinho Curuá está no Remo desde a temporada de 2021. Nesse período o jogador fez 79 partidas com a camisa azulina e conquistou um acesso à Série B e levantou as taças do Campeonato Paraense em 2022 e da Copa Verde em 2021. Neste ano esteve em campo 25 vezes e marcou um gol com a camisa do Leão.