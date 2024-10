Presidente do Remo quer atletas de Série A em 2025 e confirma apresentação oficial dos jogadores

O Remo conseguiu o principal objetivo da temporada que foi a conquista do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada de 2024 o Leão não joga mais e já iniciou o planejamento para 2025. O presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, afirmou que que quer atletas da Série A e falou sobre reapresentação oficial do elenco azulino.

Tonhão falou do planejamento que o Remo pretende seguir e afirmou que o clube quer atletas das Séries A e B no elenco, mas que encontra dificuldades em relação ao período de férias dos jogadores, já que essas competições reservam o mês de dezembro para as férias dos atletas. O mandatário azulino disse ainda que esses jogadores se apresentarão ao clube depois da apresentação oficial.

“Tem jogadores que nos interessam da Série B e da Série A, mas essas competições vão até o final do mês de novembro, eles [jogadores] terão todo o mês de dezembro para ter direito as férias e em janeiro esses jogadores se apresentariam, mas a nossa apresentação oficial se dará no mês de dezembro”, disse em entrevista ao repórter Nelson Torres, no perfil Dalepix, no Instagram.

Com a permanência do técnico Rodrigo Santana e também do executivo Sérgio Papellin, o Remo iniciou o distrato de alguns contratos de jogadores, que não interessam para a temporada de 2025. Nessas saídas, seis nomes já não fazem parte do elenco azulino, são eles: Goleiro Victor Lube, o lateral-esquerdo Helder, os volantes Adsson, João Afonso e Bruno Silva, esse último estava nos planos azulinos, mas fechou com o Rio Branco-ES, além do atacante Ribamar.

Outros jogadores já possuem vínculo com o Leão Azul paraense para a temporada 2025, como o meia Pavani e o atacante Ytalo, que tinham em contrato a renovação imediata, em caso de acesso à Série B do Brasileiro. O Remo ainda quer a renovação com o goleiro Marcelo Rangel, o lateral-direito Diogo Batista, um zagueiro, que pode ser Ligger ou Rafael Castro, além do meio-campista Jaderson e do atacante Pedro Vitor.