Vão ficar! Remo acerta permanências do técnico Rodrigo Santana e do executivo Sérgio Papellin

Após a euforia da conquista do acesso e a frustração de não ter ido à final da Série C, o Remo já iniciou seu planejamento para a temporada 2025. A diretoria do Leão Azul fechou com duas peças importantes na engrenagem azulina para a montagem do elenco do ano que vem. O técnico Rodrigo Santana e o executivo de futebol Sérgio Papellim vão permanecer no Baenão. A informação foi confirmada por uma fonte interna ao O Liberal.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Criticado por boa parte da torcida, tanto pelo planejamento adotado em 2024, quanto por suas entrevistas polêmicas, o executivo Sérgio Papellin, de 65 anos, irá comandar o futebol azulino em 2025. Papellin deixou o Fortaleza-CE, clube que estava no Departamento de Futebol desde 2016, para assumir o Remo, a pedido do presidente Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. O profissional acertou de forma direta com mandatário do Remo, com quem possui amizade desde a sua primeira passagem no clube em 2008.

VEJA MAIS

Sérgio Papellin vai permanecer no Leão em 2025 (Samara Miranda/Remo)

Outro quem vai permanecer no Baenão é o técnico Rodrigo Santana. O comandante que conquistou o acesso com o Leão Azul é uma unanimidade dentro do clube, tanto pela diretoria, atletas e funcionários. Santana foi fundamental no acesso azulino, depois do clube paraense ter dispensado dois treinadores (Ricardo Catalá e Gustavo Morínigo). As negociações entre Rodrigo Santana se intensificaram no final de semana e, após a eliminação do Remo na Terceirona, pôde analisar com calma e “bater o martelo” da permanência em Belém.

VEJA MAIS

Técnico Rodrigo Santana é unanimidade no clube azulino (Thiago Gomes / O Liberal)

Rodrigo Santana, de 42 anos, chegou ao Remo com a Série C em andamento, comandou o Leão em um momento delicado, em que o risco de entrar na zona de rebaixamento era grande. O paulista de Santos (SP) aos poucos foi ganhando a confiança do elenco e conseguiu a classificação ao quadrangular na 8ª posição e posteriormente o acesso à Série B, principal objetivo do clube na temporada.