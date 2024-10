Após acesso, presidente do Leão Azul fala sobre desejo de chegar à Série A: 'Pensar grande'

O presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, ainda vive o momento de glória do acesso conquistado no último domingo (29). Após uma temporada de questionamentos e instabilidade, o clube conseguiu o maior objetivo do ano, que era chegar à Série B. Por isso, o dirigente azulino falou com a Rádio Liberal + na tarde da última quarta-feira (2) e destacou que as comemorações de todo o elenco foram merecidas, além de destacar planos para alcançar a elite do futebol brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Realmente foi uma 'farra' boa no domingo [sic]" brincou o presidente. "E acho que merecida, acima de tudo, porque as coisas deram certo e aí tivemos que comemorar e muito com a família, com os jogadores, com a torcida. Foi uma grande comemoração e merecida", completou o dirigente azulino.

Tonhão, como é conhecido, também comentou a declaração de Sérgio Pepelin sobre a sua permanência do time. Após o acesso azulino, o executivo disse que só ficaria no Leão Azul se o clube montasse um time para chegar na Série A.

"Desde quando o Remo fez projeto para perder?", questionou o presidente. "A gente tem que pensar na frente, pensar grande, o Remo sempre fez projeto de vencedor e logicamente que todos nós todos queremos a Série A", afirmou Tonhão.

Conforme declarou o dirigente, renovações e dispensas serão discutidas após o termino do campeonato. No momento, o foco é em levar o clube o mais longe possível na competição. A equipe azulina vai encarar o Botafogo-PB pela última rodada do quadrangular de acesso. O time pode chegar a uma decisão de título em caso de vitória e tropeço ou empate do Volta Redonda.

Segundo o presidente azulino, os jogadores estão motivados para buscar o resultado necessário. Com o pagamento da cota prometida para a conquista do acesso. Tonhão detalhou que o time vai treinar em Recife, nas dependências do Retrô, até sexta-feira à tarde, quando seguirá para João Pessoa, onde será realizado o jogo contra o Belo.