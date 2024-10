Remo tem titular ‘pendurado’ e pode perder jogador numa possível final de Série C; entenda

Além dos desfalques já confirmados para a partida contra o Botafogo-PB neste sábado (5), o Remo precisará estar atento aos jogadores pendurados. Com dois cartões amarelos recebidos neste quadrangular de acesso, o lateral-esquerdo Raimar ficará suspenso caso seja novamente advertido contra o Belo. A suspensão o tiraria de um possível primeiro jogo da final da Série C.

Raimar está pendurado há duas rodadas. O jogador levou o primeiro cartão amarelo no duelo contra o Botafogo-PB, válido pelo primeiro turno do quadrangular, em Belém. Depois, o lateral foi novamente advertido no confronto contra o Volta Redonda-RJ, também em Belém, duas semanas depois.

O alerta sobre Raimar é grande devido à importância do jogador para o esquema tático de Rodrigo Santana. Há várias rodadas, o atleta de 22 anos tem sido titular da lateral-esquerda. Portanto, uma nova advertência comprometeria a escalação da equipe, especialmente em um momento decisivo da temporada.

O Leão Azul já garantiu o acesso à Série B, mas luta por uma vaga na final da Terceirona nesta rodada final da segunda fase. Para que isso ocorra, a equipe de Rodrigo Santana precisará tirar a liderança do Grupo B do Volta Redonda. Assim, caso receba mais um cartão amarelo, Raimar teria que cumprir suspensão no possível primeiro jogo da decisão.

Desfalques

Embora esteja pendurado, Raimar poderá atuar pela equipe de Rodrigo Santana no sábado. Para o confronto o Remo tem apenas dois desfalques confirmados: Pedro Vitor e Bruno Silva. O primeiro ainda pode se recuperar para uma eventual final, enquanto o segundo está fora do restante da temporada azulina.

Série C

Remo e Botafogo-PB se enfrentarão às 17h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. De olho em uma vaga na final da Série C, o Leão enfrentará um Belo já eliminado, sem chances de acesso na última rodada e sem vencer desde agosto. A partida terá transmissão lance a lance no Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.