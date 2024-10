Remo tem menos chances de chegar à final do que o Volta Redonda, aponta site

Já garantido na Série B do Campeonato Brasileiro de 2025, o Remo enfrentará o Botafogo-PB na última rodada do quadrangular de acesso da Série C. O clube azulino disputa a liderança do grupo com o Volta Redonda e, de acordo com o site especializado Chance de Gol, o time carioca tem mais chances de disputar o título do que a equipe paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O site projeta que o Remo tem 41,7% de chances de chegar à final, enquanto o Volta Redonda possui 58,3%. Ambas as equipes têm nove pontos e estão empatadas no número de vitórias e empates, porém o Voltaço leva vantagem no saldo de gols, com um gol a mais que o Leão Azul.

Enquanto a partida não tem valor para o Botafogo-PB, que não tem mais chances de acesso, para o Remo o duelo pode significar uma vaga na final. Para que isso aconteça, o time comandado por Rodrigo Santana precisa vencer o Botafogo-PB e torcer para que o Volta Redonda, pelo menos, empate com o São Bernardo na última rodada.

Se o Remo empatar com o Belo, o Voltaço precisará ser derrotado pelo São Bernardo. Uma derrota do Remo também pode garantir a equipe na final, mas, para isso, o Volta Redonda terá que perder, e a diferença de gols deverá ser maior que a do Leão Azul.

No confronto contra o Botafogo-PB, o Chance de Gol calcula que o mandante tem 49,5% de chances de vencer. Para o Remo, as probabilidades são de 22,4%, enquanto o empate tem 28,1% de chance de ocorrer.

A partida entre Remo e Botafogo-PB será realizada no próximo sábado (5), às 17h30, no Almeidão.