Após acesso, Remo encaminha renovações de jogadores para a Série B; confira

Mesmo com uma rodada para cumprir no quadrangular da Série C, que pode render uma vaga na final do campeonato, o clube já está fazendo movimentações para o elenco que disputará a Segundona do Brasileirão em 2025. De acordo com o colunista Carlos Ferreira, alguns nomes já são cotados para renovar com o Leão Azul para a próxima temporada.

Após a conquista do acesso, o goleiro Marcelo Rangel, o meia-atacante Jaderson, o meia Pavani e o treinador Rodrigo Santana manifestaram o interesse em seguir no Remo em 2025 e devem renovar com a equipe.

Durante as comemorações no último domingo (29), Jaderson chegou a afirmar que ficará no clube para 2025. Vale destacar que o meia-atacante, peça importante do elenco azulino, pertence ao Athletico-PR e está emprestado ao Remo.

Rodrigo Santana foi responsável por dar um gás para o time na fase classificatória da Série C. Quando o treinador chegou, a equipe estava perdida no campeonato e o técnico foi importante na reconstrução do grupo. Marcelo Rangel e Pavani também foram jogadores essenciais para o Remo.

O goleiro, por exemplo, chegou para substituir o ídolo da torcida azulina Vinícius e conseguiu se destacar na posição com defesas importantes. Assim como Rangel, Pavani também conquistou seu espaço no time, sendo decisivo em momentos em que o clube precisava.

Além disso, segundo Carlos Ferreira, o atacante Pedro Victor deve ser negociado com Fortaleza. O jogador pertence ao Tricolor de Aço e está emprestado ao Leão Azul desde 2023. Comprado pela equipe cearense, o atleta não teve espeço entre os profissionais e foi cedido para outros clubes até chegar ao Remo.

Com a camisa azulina, Pedro Victor foi importante para a conquista do acesso. Após a lesão sofrida na reta final da temporada de 2023, o jogador voltou para a Série C deste ano e ajudou a equipe a subir de divisão.

Outros jogadores que devem renovar, segundo o colunista, são os zagueiros Ligger, Sávio e Rafael Castro. Já o lateral Diogo Batista está nos planos do Coritiba-PR, clube ao qual pertence e pode deixar o time no final da temporada.