Ele fica! Durante a comemoração do acesso, Jaderson afirma que vai continuar no Remo

Apontado como um dos melhores jogadores da Série C e peça chave na conquista do acesso do Remo, Jaderson afirmou que ficará no clube azulino em 2025 para a disputa da Segundona. A declaração do meia-atacante foi dada durante a comemoração do time na Doca, após a vitória sobre o São Bernardo–SP, no último domingo (29).

Jaderson foi um dos jogadores que discursaram para o mar de torcedores azulinos que invadiu a Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca. Em vídeo compartilhado nos stories do Instagram do clube do Remo, o meia-atacante falou sobre a dificuldade que foi o campeonato e disse após a comemoração: o time vai em busca do título.

"Agora é comemorar e buscar o título. Amo todos vocês e vou ficar aqui ano que vem", declarou Jaderson.

Na Série C, Jaderson foi “coringa”, conseguindo atuar em várias posições em campo. Com o bom rendimento, o jogador se tornou uma peça chave do time e era titular absoluto do técnico Ricardo Catalá, Gustavo Morínigo e segue sendo com Rodrigo Santana.

O meia-atacante, além dos quatro gols marcados com a camisa azulina na Terceirona, também deu assistências importantes. Contra o São Bernardo, o passe que terminou com o gol de Ytalo veio dos pés do jogador.

Natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Jaderson tem apenas 24 anos e chegou ao Remo por meio de empréstimo do Athletico-PR.

O Remo ainda vai em busca de uma vaga na final. Fora de casa, o clube azulino encara o Botafogo-PB no próximo sábado (5), no estádio Almeidão. O Leão Azul vai precisar vencer e contar com o resultado da partida do Volta Redonda, que já está garantido na Série B 2025, e do segundo grupo, que ainda está aberto.