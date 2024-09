Triunfo do Leão: após temporada conturbada, Remo tem redenção no quadrangular e volta à Série B

O ano do Remo teve de tudo! A temporada foi bastante intensa, cheia de altos e baixos, com um início ruim, marcado por um vice-campeonato no Parazão, eliminação na Copa Verde para o maior rival, queda na 1ª fase da Copa do Brasil e os primeiros jogos da Série C sem pontuar. Porém, no final, tudo deu certo, e o principal objetivo foi alcançado: o Leão está de volta à Série B!

Para contar a trajetória azulina em 2024, precisamos voltar para o ano passado, quando o clube elegeu um novo presidente. Na ocasião, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, foi eleito para o triênio 2024-2026, após cinco anos de gestão de Fábio Bentes.

Tonhão assumiu o Remo e colocou o Leão na Série B (Cristino Martins/O Liberal)

Ao assumir a presidência do Remo, Tonhão optou por manter o técnico Ricardo Catalá e sua comissão técnica, que haviam salvado a equipe do rebaixamento à Quarta Divisão em 2023. Contudo, em fevereiro, com dois meses de trabalho, o presidente azulino reviu sua decisão e demitiu o treinador. O motivo foram os resultados ruins da equipe, que culminarem na eliminação da Copa do Brasil e ameaçarem a campanha do Leão no Parazão. Para o lugar de Catalá, foi contratado o paraguaio Gustavo Morínigo.

Com a chegada do treinador estrangeiro, o Remo apresentou uma leve melhora, mas logo os problemas voltaram. Apesar de se classificar para as finais do Parazão e semifinais da Copa Verde, a equipe azulina foi derrotada pelo maior rival. Em quatro jogos consecutivos, o Leão perdeu duas vezes e empatou as outras duas partidas, o que resultou no vice-campeonato estadual e na eliminação da competição regional.

Técnico do Remo falou da entrega de seus jogadores, mas pontuou tomadas de decisões erradas (Thiago Gomes / O Liberal)

Restava, então, a Série C e a missão de subir para a Série B para salvar o ano. Apoiando o técnico Gustavo Morínigo, a diretoria permitiu que ele iniciasse a competição do zero, com a oportunidade de implementar sua filosofia de trabalho. No entanto, os resultados não vieram. Com apenas quatro pontos conquistados nas primeiras cinco rodadas, o treinador paraguaio foi demitido após conquistar apenas uma vitória, permanecendo apenas três meses no cargo.

A diretoria agiu rapidamente e, dois dias depois, anunciou a contratação do técnico Rodrigo Santana, uma escolha que gerou certa polêmica, pois o treinador havia participado dos atos antidemocráticos no final de 2022. Em campo, Santana começou com o pé direito, estreando com uma vitória contra o Sampaio Corrêa-MA, e de forma ainda mais expressiva, fora de casa. Outro triunfo importante veio contra o Caxias-RS, também longe de Belém, em uma partida marcada por forte neblina.

Na sequência, a campanha do Remo tornou-se irregular, alternando entre vitórias e derrotas. Apesar disso, o Leão fez o dever de casa e, de forma dramática, se classificou para a 2ª fase na 8ª posição.

Nos quadrangulares de acesso, no entanto, veio o momento da redenção. Novamente apoiado nos bons resultados em casa, mas conquistando empates importantes longe de Belém, a equipe construiu uma campanha invicta no quadrangular. O principal trecho da história foi escrito no último domingo (29), quando o time azulino garantiu o acesso à Série B ao derrotar o São Bernardo-SP em um Mangueirão lotado.

Remo conquista acesso à Série B (Thiago Gomes/ O Liberal)