Elogiado pela torcida, zagueiro Kayky Almeida celebra estreia pelo Remo: 'Sei o que posso mostrar'

A noite de sábado (5) no Mangueirão reservou uma estreia inesperada — e positiva — para o jovem Kayky Almeida. O zagueiro de 20 anos, recém-contratado pelo Remo junto ao Fluminense, por empréstimo, foi chamado aos 19 minutos do primeiro tempo para substituir o capitão Reynaldo, que sentiu novamente a coxa e precisou deixar o campo. Mesmo com pouco tempo de clube e sem ter entrado em campo oficialmente até então, Kayky mostrou personalidade e ajudou a segurar bem o ataque do Cuiabá no empate sem gols pela 15ª rodada da Série B.

Nesta segunda-feira (7), no Baenão, o defensor participou da reapresentação do elenco azulino e falou pela primeira vez sobre a estreia com a camisa do Leão. “Acho que fiz uma boa estreia, deu pra sentir o carinho da torcida, um pouco da atmosfera do que é jogar no Remo. Sei da minha responsabilidade, sei o que posso mostrar”, afirmou. Com a provável ausência de Reynaldo, Kayky é uma das opções para o time titular de António na próxima rodada.

O empate sem gols acabou mantendo o Remo na 5ª colocação da tabela, com os mesmos 24 pontos do Avaí — que leva vantagem no critério de saldo de gols. Apesar do ponto conquistado, Kayky reconheceu o gosto amargo do resultado dentro de casa. “Claro que a gente queria ganhar, sabemos o quanto a gente é forte dentro de casa, mas do outro lado tinha um adversário difícil também”, avaliou.

Para o zagueiro, é possível o Leão pode dar o troco e roubar pontos da equipe do Mato Grosso no jogo válido pelo segundo turno da competição. “Creio que do mesmo jeito que eles vieram aqui e tiraram ponto da gente, a gente pode ir lá e vencer”, disse.

Reynaldo se lesionou no início do jogo (Igor Mota/O Liberal)

O Remo agora se prepara para enfrentar a Chapecoense, no próximo domingo (13), às 18h30, na Arena Condá, pela 16ª rodada. Kayky acredita que o time pode buscar fora de casa os pontos que escaparam no Mangueirão.

Desde a chegada do técnico António Oliveira, o time azulino tem tentado se adequar às ideias de jogo do novo comandante. Para Kayky, a adaptação ao novo comando técnico tem sido rápida. “A cada treino, cada jogo, a gente vai pegando as ideias dele. Creio que já estamos bem habituados às ideias do António”, afirmou.