Vilela destaca desempenho do Paysandu com Claudinei: 'Recorte de G4'

O volante Vilela foi o entrevistado da tarde desta segunda-feira (7), no CT Raul Aguilera, em Belém, no primeiro treinamento do Paysandu após o empate contra o Avaí no último sábado (5), quando o jogador atingiu a marca de 70 jogos com a camisa do Paysandu. Capitão na partida disputada na Ressacada, ele destacou o momento vivido pelo clube desde a chegada do técnico Claudinei Oliveira e afirmou que o desempenho recente é digno de equipes que brigam na parte de cima da tabela da Série B.

“Acho que nosso recorte é muito positivo desde a chegada do Claudinei. Em quatro jogos, são três vitórias, um empate e apenas um gol sofrido. Um recorte de G4, de time que vai brigar lá em cima”, afirmou o jogador, que chegou ao Papão em 2023 e se firmou como titular absoluto.

Contra o Avaí, Vilela retornou ao time após cumprir suspensão na rodada anterior e entrou como capitão. O Paysandu empatou em 0 a 0, em uma partida em que a equipe precisou se adaptar rapidamente após perder Diogo Oliveira, única referência no ataque, ainda no início do primeiro tempo. O técnico Claudinei improvisou o meia Wesley no setor ofensivo e viu o time adotar uma postura mais defensiva, resistindo até o fim.

“Fizemos um bom jogo dentro da proposta de pontos. Nós conquistamos um ponto lá, mas em termos de desempenho, poderia ter sido melhor. Mas dá pra corrigir, e é muito melhor corrigir tendo ponto conquistado”, completou.

Além de Diogo, o Paysandu também não contou com Garcez (impedido de atuar por cláusula contratual), Benítez e Rossi (ambos lesionados). Mesmo com as ausências, Vilela enxerga evolução na equipe e mantém o discurso otimista.

“Simbolizou muito pra mim atingir essa marca, ser capitão da equipe... Passei uma noite mágica e especial, só faltou a vitória. Estou muito feliz e espero atingir outras marcas ainda, números maiores com a camisa do Paysandu”, finalizou o volante.