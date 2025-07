Segundinha: confira os resultados dos jogos de ida das quartas da Série A2 do Parazão

As partidas das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paraense aconteceram no último sábado (5). No CEJU, em Belém, União Paraense e Urumajó empataram por 0 a 0, mantendo o confronto indefinido para o jogo de volta. Jogando em casa, o Itupiranga foi derrotado por 1 a 0 pelo São Raimundo.

Na Arena Verde, em Paragominas, os donos da casa ficaram no empate por 1 a 1 com o Amazônia Independente. Já na Arena Marajó, o Canaã conquistou uma vantagem importante ao vencer o Marajó por 2 a 0.

Os jogos de volta estão marcados para o fim de semana dos dias 12 e 13 de julho, podendo ser realizados no sábado ou no domingo. O reencontro entre União Paraense e Urumajó será no Estrelão, em Augusto Corrêa.

Amazônia e Paragominas voltam a se enfrentar no CEJU 1, em Belém. Canaã e Marajó disputam a vaga no C.E. Castanhal. O local da partida de volta entre São Raimundo e Itupiranga ainda não foi definido.