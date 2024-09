Teve Doca! Torcedores do Remo comemoram acesso à Série B; fotos

Assim que o Remo venceu o São Bernardo-SP por 1 a 0, no Mangueirão, neste domingo (29/09), centenas de torcedores azulinos se reuniram para comemorar o acesso à Série B do Brasileirão. O ponto de encontro foi a tradicional avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, em Belém.

A reunião foi no trecho entre as travessas Antônio Barreto e Diogo Moia. O trânsito na região ficou completamente interditado. Torcedores se aglomeravam, cantando o hino do clube e demais músicas sobre a equipe.

O acesso à Série B veio com uma rodada de antecedência, após a vitória sobre o São Bernardo. O Leão venceu a partida com gol de Ytalo, marcado ainda na primeira etapa. O Leão, agora, briga por uma vaga na final da Terceirona na última rodada, que ocorre no próximo sábado (5).

MAR AZUL - Se depender da animação, a festa da torcida do Remo não tem hora para terminar. Muitos torcedores ainda chegavam no ponto tradicional das comemorações de Belém por volta das 21h. Milhares de torcedores com camisas azuis se perdiam entre buzinas e sons automotivos.

Os torcedores já chegavam balançando bandeiras em cima de janelas e tetos solares de veículos preparados para beber com caixas térmicas. Alguns ainda chorando com o acesso do Remo à Série B.

Celso Mascarenhas estava com os amigos Júnior e Ribamar balançando uma bandeira do Clube do Remo.

“É um sentimento de gratidão, porque é um trabalho que foi feito pela paixão por esse clube, por não desistir. E oremos por hoje, o sentimento é de gratidão a Deus, a Nossa Senhora de Nazaré e a torcida linda que temos, apaixonada", declarou.

Celso Mascarenhas (à esquera) prometeu fazer outra tatuagem no braço. (Cristino Martins / O Liberal)

Celso tem uma tatuagem de um Leão azul no braço direito, agora promete fazer no braço esquerdo. “Estou muito feliz. Foi tudo maravilhoso. Vou fazer outra tatuagem no braço aqui (disse mostrando o braço esquerdo). Agora é pé no chão. Esse time tem poucos que vão ser aproveitados na série B. A gente vai conseguir organizar o clube, mas vamos ficar com os pés no chão, com organização e a gente vai subir para a série A. Ano passado chorei muito por não subir. Hoje, lá no Estádio eu desmaiei na hora do gol. Não dormi a semana toda”, gritava o torcedor.

SONHO COM O TÍTULO - O pedagogo Mateus Nazareno, de 25 anos, viu o jogo na frente do estádio com o pai Manoel Teixeira e uma amiga. Depois rumou para a Doca, aproveitar o que não pode no último acesso do Remo em 2021. “Não foi possível comemorar por causa da pandemia, mas hoje nós estamos aqui comemorando esse acesso, que não podemos comemorar em 2021”, falou.

O pai Manoel Teixeira, de 65 anos, auxiliar de marceneiro resumia tudo em alegria. “O sentimento é de alegria, de muita alegria, muita emoção de ser torcedor do Leão. A maior glória é ser torcedor do Leão.

Agora o título está mais próximo, se Deus quiser vamos ser bicampeões da série C”, acredita.