Régis retorna após lesão e pode reforçar Remo no duelo contra Chapecoense

O Remo entra em campo neste domingo (13) para enfrentar a Chapecoense-SC, às 18h30, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o time azulino deve contar com o retorno do meia-atacante Régis. Segundo a equipe do programa Liberal + Esportes, o jogador viajou com o elenco principal e estará à disposição do técnico António Oliveira.

Régis não atua desde o empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, na 8ª rodada da competição. Naquela partida, ele entrou no segundo tempo e permaneceu até o fim, mas foi diagnosticado com uma lesão grau II no semitendíneo esquerdo. Desde então, o meia ficou fora por oito rodadas.

Em sete jogos disputados pelo Leão Azul na Série B, Régis marcou um gol e deu uma assistência, mostrando sua importância para o time. O retorno do meia-atacante é visto como fundamental para o Remo buscar uma vitória fora de casa e se aproximar do G-4, já que a equipe ocupa a 5ª colocação, com 24 pontos, apenas dois a mais que a Chapecoense.

O duelo entre Chapecoense e Remo será inédito em competições oficiais e tem caráter decisivo, com as duas equipes lutando por uma vaga na zona de acesso à Série A. A Chapecoense, que está na 7ª posição com 22 pontos, busca sua terceira vitória nos últimos cinco jogos para entrar de vez no G-4.

O Remo busca manter a boa fase na Série B, mesmo vindo de um empate sem gols jogando em casa. Na última rodada, o time azulino ficou no 0 a 0 contra o Cuiabá-MT, em partida disputada no Mangueirão, onde pressionou o adversário, mas não conseguiu converter as chances em gol.

A partida entre Chapecoense e Remo está marcada para este domingo (13), às 18h30, em Chapecó (SC). Acompanhe o lance a lance pelo portal Oliberal.com, com narração ao vivo pela Rádio Liberal +.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)