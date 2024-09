Fala, Tonhão! Presidente do Remo diz que planejamento para 2025 será completamente diferente

Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, ao assumir a gestão do Remo nesta temporada, prometeu recolocar o clube na Série B em seu primeiro ano de mandato, e cumpriu. Em conversa com a reportagem de Oliberal.com, o presidente azulino falou sobre o planejamento para 2025, renovações, erros e acertos da temporada atual, além do receio de não conseguir o acesso.

Novo 2025

Para a próxima temporada, quando o clube terá um orçamento significativamente diferente, o Leão irá disputar o Parazão, Série B, Copa do Brasil e Copa Verde. “Seria injusto da nossa parte falar qualquer coisa neste momento. Com o acesso, o investimento será completamente diferente da atual realidade”, destacou.

Renovações

Alguns jogadores interessam ao Remo para a temporada seguinte, e o assunto será tratado em breve. “Claro que existe interesse em permanências e renovações, mas nada ainda foi conversado. Os próprios atletas estavam cientes de que ainda não era o momento para tratar do assunto”, revelou Tonhão.

Erros e acertos

O presidente azulino também comentou sobre os acertos e erros de seu primeiro ano de gestão. “Fora de campo, administrativamente falando, o Remo tem dado continuidade ao que já vinha sendo feito pela gestão anterior, honrando seus compromissos, principalmente financeiros, livrando o clube de ações judiciais e prejuízos. Outro acerto foi acreditar nas convicções do grupo de trabalho, apesar de muitas críticas. Dentro de campo, um erro que não podemos deixar de citar, e do qual a diretoria não se exime, foi a eliminação precoce da Copa do Brasil, o que trouxe um grande prejuízo às pretensões azulinas”, apontou.

Receios

Apesar de sempre manter uma postura realista, Tonhão disse que sempre acreditou na conquista do acesso. “O futebol já se mostrou imprevisível e surpreendente diversas vezes. Medo nunca existiu, pois confiamos e sempre confiamos no trabalho e nos profissionais que se dedicam diariamente ao clube”, afirmou.