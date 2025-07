Remo atualiza situação clínica de Marrony, Klaus e Pedro Rocha após empate com a Chapecoense

Após o empate heroico com a Chapecoense, no último domingo (13), pela 16ª rodada da Série B, o Remo ganhou um ponto importante fora de casa onde o time pouco apresentou, mas também acumulou baixas médicas, deixando a torcida preocupada. O clube atualizou nesta segunda-feira (15) as condições físicas dos jogadores Marrony, Klaus e Pedro Rocha. As informações foram dadas pelo médico do clube, Jean Klay, em entrevista à Rádio Liberal +.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Marrony: entorse leve e possível retorno imediato

O atacante Marrony, que fez seu segundo jogo como titular, preocupou a torcida ao sair machucado após disputa na área adversária. A cena chamou atenção porque ele ficou no chão se contorcendo e levou as mãos ao joelho — justamente a articulação onde já sofreu uma lesão grave no ano passado. No entanto, segundo o médico, o problema foi no joelho esquerdo, diferente do que havia sido operado.

“O Marrony teve um entorse no joelho esquerdo. Não foi o joelho que ele teve a lesão anterior, essa lesão que ele operou foi no direito. Felizmente, a reação dele tem sido muito boa”, explicou Jean Klay.

A ressonância indicou apenas um entorse leve. Marrony já foi liberado para treino leve nesta segunda e pode voltar a treinar normalmente com o grupo já na terça-feira (16). Dependendo da resposta clínica, ele pode até ser relacionado para o próximo jogo, explicou Dr. Jean.

VEJA MAIS

Klaus: fratura no rosto e retorno com máscara

O zagueiro Klaus também precisou deixar o campo, após uma disputa aérea que resultou em protocolo de concussão. Após exames, foram constatadas duas fraturas no rosto: uma no nariz (com desvio) e outra na órbita ocular.

“Foi feito o procedimento, ele está bem e a programação requer que ele volte pra Belém amanhã”, afirmou o médico.

Klaus permaneceu em Chapecó para realizar o procedimento cirúrgico e deve retornar a Belém nesta quarta-feira (16). A expectativa é que volte aos treinos entre sete e dez dias, com o uso de uma máscara protetora, semelhante à utilizada por Guty no início da temporada.

Pedro Rocha: evolução positiva e retorno próximo

Artilheiro pode voltar na próxima partida, contra Novorizontino (Thiago Gomes/O Liberal)

Fora da última partida por conta de uma lesão na coxa, Pedro Rocha, artilheiro do Remo e da Série B, tem apresentado boa recuperação.

“Pedro Rocha está muito bem, evolução muito boa, deve voltar melhor do que saiu”, adiantou Jean Klay.

Embora não haja uma data exata para o retorno, o clima é de otimismo em relação ao atacante, que pode reforçar o time de António Oliveira já nas próxima rodada, contra o Novorizontino, terceiro colocado, na próxima quinta-feira (17), no Mangueirão.