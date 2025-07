Plataforma de análises esportivas coloca o goleiro do Remo como o segundo melhor jogador da Série B

A regularidade do goleiro Marcelo Rangel têm chamado atenção no cenário nacional. O camisa 1 do Remo vive uma das melhores fases da carreira e figura como o jogador mais bem avaliado na temporada 2025, segundo dados do site especializado Sofascore média de 7,58 o coloca como o segundo melhor jogador da Série B, atrás apenas de Airton, do Novorizontino.

As atuações do goleiro têm sido decisivas nas 16 rodadas disputadas até aqui. No total global, Rangel acumula 85 defesas — o maior número da Segundona até aqui, com média de 5,31 intervenções por jogo. Quase metade dessas defesas ocorreram dentro da área (48), enquanto outras 37 vieram em chutes de média ou longa distância.

Até a última rodada, Rangel contabiliza apenas 13 gols sofridos, o que representa uma média de 0,8 por jogo. Em cinco partidas, o Remo saiu de campo sem ser vazado — muito graças à segurança transmitida por Rangel debaixo das traves. O aproveitamento em defesas chega a 87%, com 100% de precisão nas saídas do gol.

Os números revelam ainda que Rangel tem tido bom aproveitamento em lances táticos de jogo. Ele acumula 1,4 cortes por partida e cerca de 7,7 bolas recuperadas, o que indica atenção redobrada, antecipando jogadas, prestando ainda uma cobertura eficiente. Vale lembrar que o goleiro ainda não cometeu penalidades nem falhas consideradas fatais.

Rangel está em sua segunda temporada no Clube do Remo. Foi contratado no início de 2024 com a missão de substituir o goleiro e ídolo Vinícius. Desde então, disputou 73 partidas, sofrendo 63 gols. Com o Leão Azul conquistou ainda o título do Campeonato Paraense deste ano.

Ranking de defesas na Série B

Marcelo Rangel (Remo): 85 defesas em 16 jogos Matheus Albino (CRB): 74 defesas em 16 jogos Airton (Novorizontino): 60 defesas em 14 jogos Léo (Chapecoense): 58 defesas em 14 jogos Pedro Morisco (Coritiba): 50 defesas em 9 jogos Junior (Ferroviária): 49 defesas em 16 jogos Matheus Mendes (América-MG): 47 defesas em 16 jogos Tadeu (Goiás): 44 defesas em 16 jogos Jean Carlos (Volta Redonda): 44 defesas em 16 jogos Igor Bohn (Avaí): 44 defesas em 12 jogos Mateus (Cuiabá): 38 defesas em 16 jogos Mycael (Athletico-PR): 37 defesas em 16 jogos Elias (Operário-PR): 34 defesas em 14 jogos Halls (Vila Nova): 33 defesas em 16 jogos Victor Souza (Botafogo-SP) 31 defesas em 12 jogos Kauã Mororo (Criciúma): 31 defesas em 11 jogos Gabriel Mesquita (Paysandu): 24 defesas em 7 jogos Vladimir (Atlético-GO): 23 defesas em 8 jogos Renan (Amazonas): 23 defesas em 8 jogos Adriel (Athletic-MG): 19 defesas em 9 jogos