Remo acerta contratação de lateral-direito do Santos, diz portal

O Remo acertou a contratação por empréstimo do lateral-direito Nathan, de 23 anos, que pertence ao Santos, segundo o portal GE de Santos. O contrato é válido até o fim desta temporada. O jogador retorna de um período no Internacional e não fazia parte dos planos da comissão técnica santista.

A negociação já estava encaminhada desde a semana passada. O clube paraense será responsável por pagar metade dos salários do atleta.

Sem espaço no Santos, Nathan busca sequência no Remo

Sem espaço na equipe principal, Nathan não vinha sendo utilizado no elenco comandado por Cleber Xavier. A lateral-direita do Santos tem sido ocupada por jogadores improvisados e novas contratações, como Escobar, lateral-esquerdo de origem, e Igor Vinicius, recém-chegado do São Paulo. Além deles, o time também conta com Aderlan e o jovem JP Chermont para a posição.

Remo aposta na experiência de Nathan para Série B

Com a chegada de Nathan, o Remo espera fortalecer o elenco para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, competição em que busca melhor desempenho no segundo semestre.

Na posição, o Leão já tem dois jogadores de ofício: Pedro Costa e Marcelinho. A chegada de Nathan deve suprir a ausência de Kadu, terceiro lateral-direito do time, mas que foi negociado com o Botafogo.

Reformulação no elenco do Santos deve continuar

A saída de Nathan pode ser a primeira de uma série de movimentações previstas pelo Santos para enxugar a folha salarial e reequilibrar o elenco. Outro nome cotado para deixar o clube é o do meio-campista Zanocelo, que atualmente treina em horários alternativos e pode ser negociado nas próximas semanas.