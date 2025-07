Rangel rejeita fama de 'milagreiro' no Remo: 'Muito trabalho'

Após o empate suado contra a Chapecoense, no último domingo (13), em Chapecó, o Remo desembarcou em Belém com um ponto importante na bagagem — e com o nome do goleiro Marcelo Rangel em alta. O placar de 1 a 1 só foi possível graças às defesas decisivas do camisa 88 azulino, que mais uma vez foi fundamental para manter o time na briga pelo acesso. O gol de empate, aos 50 minutos do segundo tempo, veio com Luan Martins, mas foi Rangel quem segurou o ímpeto adversário em pelo menos quatro grandes chances durante o jogo, quando o Leão parecia apático.

O resultado deixou o Leão no G-4 da Série B, agora com 25 pontos, e diante de uma sequência pesada no Mangueirão: na próxima quinta-feira (17), encara o Novorizontino, terceiro colocado com 30 pontos, e depois, no dia 24, recebe o Avaí, que vem logo atrás, com 24. Confrontos diretos, decisivos e que, segundo Marcelo Rangel, podem definir os rumos do time no campeonato.

“É uma sequência que é um divisor de águas. Vitórias contra esses adversários vão fazer a gente terminar o turno no G4”, analisou o goleiro logo após o desembarque em Belém.

Com atuações seguras e defesas consideradas milagrosas pela torcida, Rangel foi eleito o melhor em campo contra a Chape. Na temporada, já acumula 85 defesas em 16 partidas — o maior número entre os goleiros da competição. Segundo o site de estatísticas Sofascore, é o goleiro mais bem avaliado da Série B e o segundo jogador com melhor nota geral entre todas as posições. Mas ele faz questão de tirar o foco da individualidade.

“Não tem milagre, é fruto de um trabalho. A gente vem pra dentro de campo, se dedica todos os dias, paga um preço, é um trabalho muito intenso que realizamos com o Daniel (preparador de goleiros) e isso tem ajudado dentro de campo com essas defesas”, disse.

Rangel também destacou o papel coletivo da equipe e a consistência defensiva do Remo até aqui.

“Uma equipe que sofre poucos gols, normalmente é a equipe que vai conseguir seu objetivo final, seja de acesso ou de título. Nossa equipe está bem coesa, a gente tem sofrido algumas finalizações nos jogos, mas graças a Deus estou podendo ajudar, assim como todo o time que tem se doado”, completou.

Próximos jogos

Com três jogos restantes até o fim do primeiro turno, o Remo depende apenas de si para terminar a metade da competição dentro do G-4. Para Rangel, jogar no Mangueirão traz responsabilidade e não permite margem para erro.

“Dentro de casa a vitória é inegociável”, cravou.

A regularidade da equipe ao longo das rodadas também é um ponto ressaltado pelo goleiro, que acredita na consistência como fator-chave para seguir entre os quatro melhores.

“O Remo é uma equipe regular, sempre estava dentro do G-4 ou muito próximo. Que a gente possa continuar fazendo essas defesas, somando pontos e mantendo esse objetivo firme até o final”, concluiu.

O duelo contra o Novorizontino será na quinta-feira (17), às 21h35, no Mangueirão.