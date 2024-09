Mosaicos fizeram parte da trajetória do Remo na temporada 2024; relembre

Como já era esperado, sendo uma torcida de massa, o Fenômeno Azul esteve ao lado do Remo durante toda a temporada. Ao longo de 2024, foram diversas partidas com o estádio lotado, além de mosaicos e bandeirões. No jogo mais importante, que marcou o acesso, não poderia faltar mais uma grande festa, com direito a recorde de público. Compareceram ao Mangueirão mais de 50 mil pessoas.

Antes da bola rolar para Remo e São Bernardo, um mosaico “dupla face” foi reproduzido na arquibancada do Lado A do Mangueirão. A 1ª imagem mostrou a palavra “Subiremos”. Em um segundo momento, a outra imagem do mosaico foi apresentada com as bandeiras do Brasil e do Pará, além de uma ilustração de um Leão carregando a imagem de Nossa Senhora de Nazaré.

Os mosaicos, inclusive, foram marca registrada do Remo nesta temporada. Confira outras homenagens feitas pelo Fenômeno Azul.

Confira os mosaicos realizados pela torcida azulina:

Remo x Paysandu - Parazão 2024 - 04/02

No primeiro grande jogo do ano, o 1º clássico Re-Pa do Parazão, a torcida azulina preparou um mosaico com os dizeres "Avisa aí que Belém tem dono".

Mosaico da torcida do Remo antes do primeiro Re-Pa do ano (O Liberal)

Remo x Amazonas - Copa Verde - 20/03

O goleiro Vinícius, ídolo remista, foi homenageado pela torcida azulina com um mosaico "V1" em sua despedida do clube. Ele disputou 258 jogos em sete temporadas defendendo o gol do Leão, tornando-se o atleta com mais partidas pelo Remo no século, além de ter realizado defesas memoráveis.

Remo x Botafogo-PB - Série C - 31/08

Para marcar a estreia no quadrangular final da Série C 2024, o mosaico trouxe a frase "Lutar e vencer", acompanhada do escudo do Remo e do ano "1905", em referência à fundação do clube.

Remo fez mosaico na partida contra o Botafogo (Fábio Will / OLiberal)

Remo x Volta Redonda-RJ - Série C - 15/09

Na terceira rodada da 2ª fase, a torcida azulina deu mais um show. Um novo mosaico foi exibido com as frases "O Rei da Amazônia" e "Jogamos juntos".

Mosaico do Remo na partida contra o Volta Redonda. (Igor Mota / OLiberal)