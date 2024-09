Do início turbulento ao acesso: veja a linha do tempo do Remo na Série C de 2024

A campanha do Remo na Série C até a Série B foi recheada de momentos chaves. Teve começo ruim na competição, troca de treinador, jogo com muita neblina, classificação na bacia das almas para a 2ª fase e o momento da redenção: um quadrangular invicto, coroado com o acesso para a segunda divisão. Confira:

COMEÇO COM DERROTA

Remo começou com tropeço diante do Volta Redonda-RJ (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo iniciou a Série C pressionado após cair na 1ª fase da Copa do Brasil, perder o título do Parazão para o Paysandu e ser eliminado da Copa Verde pelo maior rival. O que já era ruim piorou com a derrota azulina para o Volta Redonda-RJ em pleno Baenão, na 1ª rodada da Terceirona. Naquele momento, o cenário já era desfavorável para o técnico paraguaio Gustavo Morínigo, que começava a ser questionado pela torcida.

PRIMEIRA VITÓRIA

Remo venceu o Floresta-CE, no Baenão (Thiago Gomes/O Liberal)

A 1ª vitória azulina aconteceu somente na 4ª rodada, quando o Remo venceu o Floresta-CE por 1 a 0 no Baenão. O gol remista foi marcado já no final da partida por Ytalo, um atacante bastante cobrado pela torcida.

A QUEDA DO PARAGUAIO

Gustavo Morínigo foi demitido do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

Com o Remo apresentando um futebol abaixo do esperado, o técnico Gustavo Morínigo não resistiu ao início ruim da Série C. Após o Remo empatar em casa com o Tombense-MG, o paraguaio foi demitido. Foram apenas quatro pontos conquistados em 15 disputados.

NOVO TÉCNICO POLÊMICO

Rodrigo Santana foi contestado quando chegou ao Remo (Samara Miranda / Ascom Remo)

Rodrigo Santana foi anunciado como novo técnico e, logo após o anúncio nas redes sociais, fotos polêmicas do treinador em atos antidemocráticos foram resgatadas na internet. No início de 2023, Santana foi contratado para trabalhar na comissão técnica do Corinthians, mas o Timão desistiu da contratação ao tomar conhecimento das preferências políticas do treinador.

ESTREIA COM VITÓRIA

O 1º jogo de Rodrigo Santana foi marcado por uma vitória fora de casa, diante do Sampaio Corrêa-MA, o que deu um novo gás ao Leão.

JOGO DA NEBLINA E DUAS VITÓRIAS SEGUIDAS

Remo venceu o Caxias debaixo de forte neblina(Samara Miranda / Remo)

Após vencer o Ferroviário-CE em casa, o Remo viajou até Caxias do Sul-RS, onde enfrentou o Caxias-RS em um jogo atípico com muitos gols e debaixo de muita neblina, ganhou da equipe gaúcha por 4 a 2.

JOGOS DECISIVOS NO MANGUEIRÃO

Já na reta final da 1ª fase, o Remo decidiu mandar os seus três últimos jogos no Mangueirão para seguir firme em busca da classificação e deu certo. Foram três vitórias.

A CLASSIFICAÇÃO

Jogos no Mangueirão foram decisivos para a classificação do Remo (Thiago Gomes / O Liberal)

A confirmação da vaga na 2ª fase veio de forma dramática contra um São José-RS já rebaixado, fora de casa. O Leão só dependia de si, mas com o empate em 0 a 0, teve que esperar os outros resultados da rodada.

INVICTO NA 2ª FASE

O caminho para o acesso foi pavimentado com o Remo pontuando em todos os jogos. Foram duas vitórias e três empates.

O JOGO DO ACESSO

Leão na Série B! Diante de um Mangueirão abarrotado, o Remo venceu o São Bernardo-SP e confirmou o acesso com uma rodada de antecedência.

Remo conquista acesso à Série B (Thiago Gomes/ O Liberal)