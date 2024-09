Remo na Série B! Leão vence São Bernardo-SP e conquista acesso

O LEÃO SUBIU! Ao vencer o São Bernardo por 1 a 0, com gol de Ytalo, o Remo está de volta a Série B após quatro anos. A partida foi realizada na tarde deste domingo (29), no Mangueirão, que recebeu mais de 50 mil pessoas. Com a vitória azulina, o Volta Redonda-RJ também confirmou o acesso para a segunda divisão.

Na próxima rodada, no encerramento do quadrangular final, o time azulino vai encarar o Botafogo-PB, fora de casa, para buscar uma vaga na final da Série C. O Leão pode ser bicampeão da competição.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi todo do Remo! Foram inúmeras chances criadas pelo Leão, um verdadeiro massacre. O adversário, o São Bernardo, chegou com perigo somente em uma oportunidade. Por curiosidade, no lance seguinte saiu o gol remista.

Com uma marcação alta desde o começo da partida, a 1ª chegada do Leão foi aos dois minutos de jogo. Jaderson roubou a bola no campo de ataque, serviu Ytalo, que quase marcou em chute para o gol. Aos nove minutos, outra boa oportunidade para a equipe remista. Kevin avançou pela direita e levantou bola na área para Ytalo cabecear com perigo. Em dez minutos, o time de Periçá teve duas chances para abrir o placar.

No decorrer do jogo, a equipe azulina foi trocando passes e criando oportunidades. Aos 37 minutos, mais uma grande chance do Remo. Após cobrança de escanteio, Ytalo de cabeça mandou a bola para o gol, que passou muito perto da trave.

No final da 1ª etapa, aos 47 minutos, finalmente saiu o gol do Remo! Após grande defesa de Marcelo Rangel, o Leão saiu em rápido contra-ataque com Jaderson e tocou para Ytalo marcar o primeiro gol da partida. Remo 1 a 0 e Mangueirão em festa. Foi o 10º gol do camisa nove azulino.

SEGUNDO TEMPO

Assim como no primeiro tempo, o Remo começou a 2ª etapa com tudo! Logo aos dois minutos da etapa derradeira, Kelvin tabelou com Ytalo, entrou na área e chutou para uma boa defesa do goleiro adversário.

O São Bernardo, que em caso de derrota, estaria eliminado e consequente fora da briga pelo acesso, teve que se lançar para o ataque. O Bernô, aos seis minutos, quase empatou a partida. Kauã Jesus mandou de longe e a bola passou bem porto do gol azulino.

Aos 10 minutos, Pavani, o camisa sete azulino, em cobrança de falta quase ampliou. O goleiro Alex Alves fez milagre. No minuto 14 da etapa derradeira, Ytalo teve uma grande oportunidade, passou pelo goleiro, e quase sem ângulo, finalizou para fora. Por sorte, o atacante estava em impedimento.

Aos 28 minutos, a partida foi paralisada por problemas nos refletores, mas o problema foi rapidamente resolvido.

Com o passar do tempo, o ritmo de jogo diminuiu e o Leão passou a administrar a vantagem no placar. No final da partida, a equipe paulista até realizou uma pressão, que não surtiu efeito.

FICHA TÉCNICA

Remo 1x0 São Bernardo-SP

Data: 29/09/2024

Hora: 16h30

Local: Mangueirão

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartão Amarelo: Davi Gabriel (São Bernardo)

Gol: Ytalo (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger e Sávio; Diogo Batista, Raimar, Paulinho Curuá, Jaderson (Rodrigo Alves) e Pavani; Kelvin (Marco Antônio) e Ytalo (Ribamar).

Técnico: Rodrigo Santana

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Helder, Augusto e João Ramos; Arthur Henrique (Davi Gabriel), Wesley Dias (Lucas Lima) e Ramisson; Kauã Jesus (Jeferson), Kayke (João Carlos) e Silvinho (Felipe Garcia).

Técnico: Ricardo Catalá