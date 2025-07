Mesmo com punição da FIFA, Paysandu mira contratação de lateral ex-Inter de Milão

O Paysandu mira a contratação do lateral-esquerdo Dalbert, de 31 anos, atualmente no Sport-PE. O jogador, que possui contrato com o Leão da Ilha até o fim de 2025, está fora dos planos da equipe pernambucana, que não deve se opor à transferência. A informação foi confirmada por fontes do ge Pará.

Além do Papão, o Vila Nova-GO também demonstra interesse pelo atleta, gerando uma disputa pelo seu passe. Dalbert tem uma carreira sólida, com passagens por clubes europeus como Inter de Milão, Fiorentina e Nice, e chegou ao Sport em 2024 após atuar pelo Internacional. No time pernambucano, disputou 29 jogos e deu duas assistências.

Dalbert, natural de Barra Mansa-RJ, iniciou sua trajetória nas categorias de base do time da cidade e também passou pelo Fluminense. Nos primeiros dez anos de carreira, atuou exclusivamente no futebol europeu, defendendo clubes como Académico de Viseu e Vitória de Guimarães, em Portugal, além do Nice, na França.

Jogador atuou com a camisa da Inter por duas temporadas (Divulgação/Inter de Milão)

Em 2017/18, chegou à Inter de Milão, onde permaneceu por dois anos antes de ser emprestado para Fiorentina, Rennes e Cagliari. Em 2023, Dalbert retornou ao Brasil para jogar pelo Internacional, onde disputou apenas 10 partidas. No ano seguinte, foi contratado pelo Sport-PE, clube pelo qual já participou de 29 jogos e contribuiu com duas assistências até o momento.

Vale lembrar que o Paysandu sofreu um transfer-ban da FIFA no último dia 30 de junho de 2025, que o impede de registrar novos jogadores nesta janela de transferências, que abriu nesta quinta-feira (10). A punição está relacionada a uma dívida não quitada referente à contratação do lateral-esquerdo Keffel, adquirida em 2024 junto ao clube português Torrense. O valor total da transferência foi de 155 mil euros, mas o Papão pagou apenas parte desse montante, o que levou o clube português a acionar a FIFA.

O Núcleo de Esportes de O Liberal tenta contato com o Paysandu para saber como o time irá proceder com a punição.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte)