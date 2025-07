Marcos Braz fala sobre possível contratação de Titi Ortiz para o Remo

A última janela de transferências da temporada de 2025 se aproxima e o Clube do Remo não ficará de fora da briga por novas peças para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Em entrevista neste sábado (5), o novo executivo de futebol do time azulino, Marcos Braz, falou sobre os esforços que a equipe vem realizando para contratar novos nomes, além de comentar o possível interesse pelo atacante Titi Ortiz.

Os clubes brasileiros poderão inscrever novos jogadores a partir do dia 10 de julho, na última fase de contratações da temporada. Falando sobre o tema em entrevista para o jornalista Luiz Antônio, da Rádio Liberal+, antes do jogo do Remo contra o Cuiabá, Marcos Braz falou sobre os interesses do clube para reforçar o elenco que briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro em 2026:

“O Departamento de Scouting tá mapeando todo o mercado dentro das possibilidades do Remo, dentro das possibilidades do orçamento do clube e, claro, o que a gente quer é fortalecer ainda mais a estrutura e musculatura desse elenco”, comentou.

Marcos Braz diz que Titi Ortiz “ajudaria muito” caso contratado

Segundo apuração do Núcleo de Esportes do portal O Liberal, Titi Ortiz já estaria “apalavrado” com Remo. Entretanto, durante a entrevista, Marcos Braz não confirmou que a equipe já está em contato com o jogador argentino, que se destacou na Série A de 2024 e foi liberado pelo Sport nos últimos dias:

“Claro que o Tito é um excelente jogador [...] é um jogador que, caso a gente de fato vá tentar contratar, seria um jogador que nos ajudaria muito. Mas a gente ainda tá analisando para ver onde vamos fazer as propostas”, explicou. Veja a conversa: