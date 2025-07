Com Jaderson titular, Remo encara Cuiabá pelo retorno ao G4

Os onze inicias do Clube do Remo que irão encarar o Cuiabá neste sábado (5) já estão definidos. Visando o retorno ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B, o Leão aposta na volta de Jaderson para a titularidade, que regressa após sofrer uma concussão cerebral no dia 7 de maio e retornar aos campos somente no jogo contra o Athletic, no último domingo (29).

A estrutura do time comandado por Antônio Oliveira segue a mesma, com apenas duas mudanças: Jaderson retorna a titularidade no lugar de Pavani, enquanto Adaílton da lugar a Marrony, reforço contratado pelo Clube do Remo na metade de junho.

Sendo assim, o Leão entra em campo com Marcelo Rangel no gol; Marcelinho, Sávio, Klaus e Reynaldo na defesa; Pedro Castro, Jaderson e Luan Martins no meio campo; e Marrony, Janderson e Pedro Rocha no ataque. Confira: