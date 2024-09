Time do Remo corre para comemorar com a torcida na Doca de Souza Franco

Os jogadores do Clube do Remo resolveram aproveitar a comemoração com a torcida na avenida Doca Visconde de Souza Franco, em Belém, neste domingo (29/09). Ao sair do Mangueirão, após a vitória do Remo por um a zero contra a São Bernardo (SP), o que levou o time azulino novamente à série B, o ônibus do Remo foi seguido por uma carreata de torcedores.

Quando o veículo chegou em um restaurante, localizado na travessa Almirante Wandenkolk com a rua Bernal do Couto, o time desceu sair e ir até a torcida andando. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostraram os jogadores correndo entre os carros para subir no trio elétrico.

Atletas do Clube do Remo saíram do restaurante para comemorar com a torcida o acesso antecipado à Série B (Reprodução Redes Sociais)

Centenas de torcedores azulinos se reuniram para comemorar o acesso à Série B do Brasileirão. O acesso à Série B veio com uma rodada de antecedência, após a vitória sobre o São Bernardo. O Leão venceu a partida com gol de Ytalo, marcado ainda na primeira etapa. O Leão, agora, briga por uma vaga na final da Terceirona na última rodada, que ocorre no próximo sábado (5).