Após acesso do Remo, Ribamar se emociona e diz: "Eu não tinha noção de quão grande era essa torcida"

Por ter um currículo vasto, com passagens por grandes clubes do país, como Botafogo, Vasco e Athletico Paranaense, a expectativa da torcida do Remo em relação ao atacante Ribamar era alta. Contratado pelo Leão no início da temporada, o jogador sofreu com as críticas do fenômeno azul, pois não conseguia converter suas finalizações em gol. Porém, ao final da Série C, o atleta se tornou xodó do torcedor azulino.

Após a conquista do acesso, ainda na beira do gramado, em entrevista ao vlog do Gabriel Lira, Ribamar se emocionou com mais um momento especial da carreira. “É inexplicável. Eu, sinceramente, eu não tinha noção de quão grande era essa torcida, o clube em si. Quando eu cheguei aqui, no aeroporto, eu percebi que era clube para estar na Série A. A pressão é de acordo com a grandeza do clube. Fico muito feliz de participar dessa história. Agora é comemorar, agradecer a todos, a Deus, minha família, esposa. Agora é só felicidade, agradecer a todos pelo apoio e pelo carinho”, declarou o atacante.

NÚMEROS

Ao longo da temporada 2024, entre Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde e Série C, o atacante azulino participou de 35 jogos e marcou três gols. O Leão ainda tem uma partida pelo quadrangular final da Terceirona e também tem a oportunidade de buscar uma vaga na final da competição, o que daria chance a Ribamar de fazer mais gols.