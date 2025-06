Próximo adversário do Remo, Cuiabá já decidiu título histórico contra o Leão; veja confrontos

O Remo recebe o Cuiabá no próximo sábado (5), no Mangueirão, pela 15° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca um reencontro entre dois clubes que já protagonizaram duelos marcantes, incluindo o confronto que ficou conhecido como “Cuiabaço”, um dos episódios mais lembrados pelos torcedores azulinos.

Ao todo, as equipes já se enfrentaram seis vezes em competições oficiais nos últimos anos. O retrospecto favorece o Leão, que soma duas vitórias, três empates e apenas uma derrota. No entanto, foi justamente esse único revés que marcou a história do confronto.

Na final da Copa Verde de 2015, o Remo venceu o jogo de ida por 4 a 1 no Mangueirão e ficou a um passo do título inédito. No entanto, na volta, o Cuiabá reverteu a desvantagem com uma vitória por 5 a 1, na Arena Pantanal, e ficou com o troféu. A virada histórica ficou conhecida como “Cuiabaço” e é lembrada até hoje como um dos episódios mais dolorosos para o clube paraense.

O momento atual das equipes na Série B é de equilíbrio. O Remo ocupa a quinta colocação, com 23 pontos, na porta do G4. A equipe azulina venceu o Athletic-MG por 2 a 1 no último domingo (29), fora de casa, e voltou a se aproximar da zona de classificação. Já o Cuiabá aparece na sétima posição, com 21 pontos.

Remo e Cuiabá se enfrentam no próximo sábado (5) as 16h no Mangueirão. O jogo terá cobertura completa em OLiberal.com, com transmissão Lance a Lance, além de narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fabio Will, repórter do Núcleo de Esportes)