Vídeo: Com tensão e emoção, Remo divulga bastidores da conquista do acesso à Série B

Após a conquista heroica do acesso à Série B do Campeonato Brasileiro no último domingo (29), o Remo ainda está em festa. Nesta terça-feira (1º), o clube divulgou um vídeo dos bastidores do jogo decisivo contra o São Bernardo, no Mangueirão, que terminou com a vitória azulina.

As imagens foram divulgadas na Remo TV, canal no YouTube do time. No vídeo, é possível sentir a tensão e emoção dos jogadores e comissão técnica na preparação no vestiário antes da partida. Um dos destaques é a motivação do treinador Rodrigo Santana.

Sempre calmo nas coletivas, o técnico fez um discurso motivacional para os atletas e pediu para que o acesso não escapasse daquele jogo.

O vídeo também destaca o apoio massivo da torcida azulina, que lotou o Mangueirão. Conforme o Boletim Financeiro do jogo, foram mais de 54 mil torcedores do Leão Azul presentes na partida do acesso.

A campanha do Remo na Série C foi cheia de altos e baixos. O time azulino se classificou em oitavo para o quadrangular e não era um dos favoritos para conseguir a vaga. No entanto, no início da segunda fase, a equipe se reencontrou, não perdeu um jogo nas últimas cinco rodadas e conquistou a vitória mais importante contra o São Bernardo-SP. No final, a redenção veio para o Leão Azul.