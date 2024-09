Vídeo: Após acesso, vice-presidente do Remo atravessa gramado do Mangueirão de joelhos

O acesso do clube do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro veio depois de um início complicado e muita luta. Em um ato de agradecimento pela conquista do objetivo, ao final do jogo contra o São Bernardo–SP, no último domingo (29), o vice-presidente do Leão Azul Glauber Gonçalves atravessou o gramado do estádio do Mangueirão de joelhos.

Em imagens divulgadas nos stories do Instagram do Remo, o vice-presidente aparece ao lado de outro homem andando de joelhos no campo do Estádio Olímpico do Pará. A ação pode ter sido uma promessa do vice-presidente azulino para o acesso do clube.

O ato é comum entre promesseiros do Brasil todo, em especial no Dia de Nossa Senhora de Nazaré, quando muitos fiéis que alcançaram suas graças dobram os joelhos e forma de agradecimento.

A campanha do Remo na Série C foi bastante instável. Nas primeiras rodadas, o time chegou a acumular três derrotas seguidas. Após a chegada de Rodrigo Santana, a equipe melhorou na competição e conseguiu avançar na última rodada da fase classificatória do campeonato.

No quadrangular de acesso, o Leão Azul venceu dois jogos e empatou três. No último domingo (29), o Remo venceu o São Bernardo por 1 a 0, com gol de Ytalo ainda no primeiro tempo. Na partida, o clube azulino quebrou o recorde de público do novo Mangueirão, com mais de 54 mil torcedores presentes, sendo 50 mil pagantes.

Agora, a equipe briga por uma vaga na final. Na última rodada, a equipe vai encarar o Botafogo-PB no próximo sábado (5), em João Pessoa. No primeiro encontro entre os times, o Remo venceu por 2 a 1.