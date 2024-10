Remo é assediado; Paysandu terá jogo com 'tempero'

Efeito do acesso: Leão passa de rejeitado a assediado

"Nem na minha adolescência levei tantos 'nãos' quanto agora." Frase de Ricardo Catalá, então técnico do Remo, justificando a falta de sucesso nas sondagens por jogadores que gostaria de trazer. Este ano, após a classificação à segunda fase, Rodrigo Santana também mencionou os muitos 'nãos' de jogadores que, segundo ele, deveriam estar arrependidos.

Agora, com a visibilidade da Série B, o Leão começa a ser assediado, vivendo a mesma reviravolta que o Papão experimentou. Assim, o clube se redimensiona! Não só jogadores, mas também patrocinadores e potenciais parceiros começam a se aproximar. É outra prateleira, outra vida, novos desafios, novas responsabilidades. Um salto conquistado com sacrifícios, honra e dignidade.

Vai sobrar tempero

O simples reencontro do Paysandu com Hélio dos Anjos já bastava para apimentar o jogo de sexta-feira contra o CRB. A situação se agravou com a declaração da advogada do técnico, cobrando mais do que o Papão reconhece como dívida na rescisão do contrato. Pronto! Foi colocada ainda mais pimenta onde já havia bastante tempero.

Hélio dos Anjos é conhecido por suas declarações, e sabe como e quanto influenciar o ambiente do adversário, especialmente após a vitória do CRB sobre o América/MG. O time vinha de uma sequência de 13 jogos sem vencer na Série B. Aos bicolores, convém evitar qualquer polêmica e focar no que realmente decidirá o jogo, que, independentemente de Hélio dos Anjos, já seria fundamental, por ser um duelo entre concorrentes na luta contra o rebaixamento.

BAIXINHAS

É evidente a ascensão técnica de Carlão no Paysandu. Ele vinha sendo uma figura secundária entre os zagueiros, mas começou a mostrar evolução ainda sob o comando de Hélio dos Anjos. Agora, está superando a concorrência no time de Márcio Fernandes e se firmando como titular.

Com quase 200 mil ingressos vendidos em 12 jogos nesta Série C, o Remo é responsável por um terço do público pagante dos 210 jogos já disputados em todo o campeonato. Somente com a venda de ingressos, o Remo já faturou mais de R$ 5 milhões.

Ligger conquistou, pelo Remo, seu quinto acesso no Campeonato Brasileiro. Agora, aos 36 anos, vislumbra a possibilidade de conquistar seu quarto título nacional. Foi campeão pelo Oeste (Série C), Fortaleza (Série B) e Bragantino (Série B).

Se o Paysandu conseguir evitar o rebaixamento, teremos Re-Pa na Série B em 2025, após 19 anos. Nos últimos dois confrontos, em 2006, houve uma vitória bicolor por 2 x 0 e uma azulina por 3 x 1.

Nicolas está suspenso e desfalcará o Paysandu contra o CRB. Com apenas três gols na Série B e atuações abaixo do esperado, sua ausência não será tão lamentada. O camaronês Joel é o candidato natural para a vaga.

Marcelo Rangel, Jaderson, Pavanni e o técnico Rodrigo Santana já indicaram a intenção de permanecer no Leão Azul. Pedro Victor, atualmente em seu segundo empréstimo, deve ser comprado junto ao Fortaleza. Ligger, Sávio e Rafael Castro provavelmente renovarão. Diogo Batista está nos planos do Coritiba.

Restam nove jogos nos próximos 56 dias para o Paysandu garantir sua permanência na Série B. O Papão joga na sexta-feira em Maceió contra o CRB, na quarta em Belém contra a Chapecoense, no dia 23 em Ponta Grossa contra o Operário, e fechará o mês de outubro em Belém, no dia 26, contra o Coritiba.