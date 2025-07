Leão, de empolgante a irritante

Nos primeiros 20 minutos, o Remo empolgou. Pressionou o adversário, fez um gol e poderia ter ampliado. O time azulino entrou numa queda gradativa de desempenho, tomou o gol de empate ainda no primeiro tempo e correu sérios riscos de sofrer a virada do excelente time do Novorizontino.

Antônio Oliveira foi xingado de burro, em coro da torcida, ao tirar Cantillo. Para piorar, lesões resultaram em improvisações. O Leão, que começou empolgante, terminou irritante — apesar de valente. O ponto positivo foi o futebol do estreante Nathan Camargo, que deixou ótima impressão. Forte na marcação e objetivo na criação de jogadas, o garoto de 19 anos, cedido pelo RB Bragantino, tem tudo para ser titular como volante ou até como zagueiro.

O Remo entrou no G4 com 26 pontos, mas dificilmente vai se manter até o fechamento da rodada. Há cinco times com possibilidade de ultrapassá-lo.

Papão tem apenas um terço do que precisa

Pelas projeções, 45 pontos na Série B garantem a permanência. O Paysandu tem 15 pontos em 16 das 38 rodadas. Em tese, portanto, o Papão precisa conquistar 30 dos 66 pontos que ainda vai disputar até o dia 22 de novembro.

Até agora, o aproveitamento do Papão está em 31,2%. Nas 22 rodadas restantes, o desempenho precisa subir para 45,4% — e o time já provou que é capaz. Afinal, nas cinco rodadas com Claudinei Oliveira, atingiu 73,3%. A missão não é nada simples, mas plenamente possível se o time mantiver alta competitividade. Entre os desafios que vêm pela frente, o jogo de amanhã é o mais difícil, por conta da fase esplendorosa do Coritiba, especialmente em casa.

BAIXINHAS

Adailton pronto para fazer sua melhor partida em Belém: vai ser no aeroporto, de volta para o Japão. O atacante teve sua importância em campo (6 gols e 4 assistências em 30 jogos), mas essa saída é ainda mais produtiva por render cerca de R$ 1 milhão em multa rescisória. Adailton sai e o uruguaio Diego Hernández chega, cedido pelo Botafogo.

Diego Hernández é um meia-atacante canhoto, uruguaio, de 25 anos. Pelo Botafogo, fez 24 jogos, com um gol e duas assistências, entre 2023 e 2024. Ainda no ano passado, defendeu o León, do México: 13 jogos, dois gols e duas assistências. Este ano, no Everton, do Chile, foram 13 jogos, um gol e duas assistências.

A questão na zaga do Paysandu é quem joga com Novillo. O argentino demorou um mês para estrear, mas, quando entrou no time, virou unanimidade. Para amanhã, Thiago Heleno e Luan Freitas estão fora, lesionados. Thalisson está impedido por cláusula contratual e também suspenso. Maurício Antônio deve entrar. Quintana e Martinez são alternativas.

Denner causou ótima impressão na estreia pelo Paysandu, contra o Botafogo, mas ficou só na primeira impressão. Ele entrou em outros três jogos, sempre apagado, muito abaixo do destaque que tinha no Anápolis, na Série C. Mesmos casos de André Lima, ex-Confiança, e Wendel Júnior, ex-Itabaiana.

Mais cedo ou mais tarde, Edinho vai entrar na disputa por uma vaga no ataque do Paysandu. Na próxima quinta-feira, completa um ano do seu último jogo, contra o Brusque, quando sofreu grave lesão e precisou de cirurgia. Em 2015, Edinho fez três gols em 27 jogos pelo Papão. Em 2024, já são três gols e sete assistências em 29 jogos.

Frutos do Remo que estão jogando a Série D, emprestados: Felipinho, no Luverdense (dois gols); Henrique Vigia, no Sergipe; Jonilson, na Tuna. Vinícius Kanu está na 2ª divisão carioca, pelo Bangu; Ronald disputou a Segundinha Paraense pelo Izabelense. Gutty está na Copa Paulista, pelo Primavera. Felipinho, no Luverdense, é o único titular.