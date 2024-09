Heróis: Marcelo Rangel e Pavani são destaques do acesso do Remo

Na trajetória do Remo em 2024, alguns atletas se destacaram na temporada, como o goleiro Marcelo Rangel e o meio-campista Pavani. O primeiro contribuiu com defesas importantes, salvando o Leão em diversas ocasiões, enquanto o segundo atuou como "cérebro" da equipe na criação de jogadas. A reportagem de Oliberal.com, em entrevista exclusiva, conversou com esses dois protagonistas do acesso à Série B.

Marcelo Rangel

Marcelo Rangel foi peça importante do Remo (Samara Miranda/Remo)

Com a missão de substituir um ídolo importante da história recente do clube, o goleiro Marcelo Rangel, que anteriormente jogava no Goiás-GO, foi anunciado no final de 2023 como reforço para a temporada de 2024. Nos primeiros meses no Leão, Rangel teve um início irregular e conviveu com a sombra de Vinícius, que ainda fazia parte da equipe azulina naquele momento.

Peça fundamental no acesso à Série B, o goleiro comentou sobre o início difícil e a superação. “No começo, é normal que você precise se adaptar ao clube, à cidade, ao clima, entre outros fatores, e não é fácil. Mas, com muito trabalho, fé em Deus e dedicação, fui me adaptando e crescendo ao longo do ano”, destacou Marcelo Rangel.

VEJA MAIS

Considerado um dos líderes do atual elenco, Rangel carregou a braçadeira de capitão em várias partidas. Ao longo de sua carreira, ele já assumiu essa responsabilidade em outras equipes e contou como essa experiência o ajudou no Remo. “Em diversos clubes por onde passei, fui capitão, e essa experiência me ajudou aqui também em todos os momentos, sejam eles favoráveis ou não. Sempre fui um líder que trabalha muito, mas que também gosta de motivar o grupo com palavras na hora certa”, pontuou.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de permanecer para 2025, Marcelo afirmou que ainda não sabe, mas ressaltou seu compromisso em corresponder ao apoio da torcida. “Não sei o que o futuro reserva. Fico muito feliz com todo esse carinho da torcida e espero sempre retribuir da melhor forma, dentro e fora de campo, com muito respeito e comprometimento”, ressaltou.

Pavani

Giovanni Pavani foi cérebro do Leão na temporada (Cláudio Pinheiro)

Decisivo contra o Volta Redonda-RJ, ao marcar um gol de pênalti e garantir o empate que possibilitou ao Remo depender apenas de si para conquistar o acesso, o meio-campista Pavani, assim como Marcelo Rangel, também teve um início difícil no Leão. Vindo da Chapecoense-SC, o jogador reconheceu que sua condição física não estava no ideal.

“No início, eu não estava bem fisicamente e busquei melhorar para chegar ao nível em que estou hoje. Acredito que foi muito trabalho e vontade de melhorar”, declarou Pavani.

Na equipe catarinense, o jogador atuava na mesma posição que ocupa no Remo, o que facilitou sua adaptação em campo após superar os problemas físicos. “Na Chapecoense, eu jogava da mesma forma que jogo aqui, também como segundo volante. Me sinto muito confortável jogando nessa posição, mas, se precisarem de mim em outras funções, estou tranquilo para isso”, destacou.

Para a temporada de 2025, o meia expressou seu desejo de permanecer no clube e disputar a Série B, ressaltando o apoio da torcida como um fator decisivo. “Quero continuar, sim. Estou muito feliz aqui, bem adaptado, e o mais importante é que a torcida me abraçou. Espero continuar no próximo ano”, concluiu.