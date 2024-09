Importante no acesso, Pedro Vitor deu a volta por cima junto com o Remo

Remanescente da temporada passada, o atacante Pedro Vitor deu a volta por cima junto com o Remo. Um dos protagonistas do acesso, o jogador sofreu uma grave lesão no joelho durante a Série C de 2023, desfalcando a equipe azulina em um momento crucial. Agora, em 2024, o desfecho foi diferente: o Leão está de volta à Série B, com o atacante sendo destaque.

Na campanha do acesso, Pedro Vitor participou de 17 jogos, marcou três gols e deu duas assistências. Na partida de abertura do quadrangular final, contra o Botafogo-PB, o atacante balançou as redes duas vezes.

Elencos de 2023 e 2024

Para o jogador, tanto a equipe de 2023 quanto o atual elenco são fortes, mas o diferencial foi um melhor encaixe. “Eu acho que ambos os elencos são qualificados, porém, este ano o time encaixou melhor, e isso é normal no futebol. Às vezes, você tem um elenco bom e as coisas não dão certo, que foi o que aconteceu no ano passado”, ressaltou Pedro Vitor.

Virada de chave

Para grande parte da torcida, a contratação do técnico Rodrigo Santana foi o ponto-chave para o acesso do Remo. Pedro Vitor concorda. “Acho que o fator decisivo foi a chegada do Rodrigo Santana. Ele organizou muita coisa no elenco. Todos nós compramos a ideia dele e colocamos em prática. Ele trouxe um método que funcionou”, destacou o atacante.

Recuperação

Retornando aos gramados nesta temporada, Pedro Vitor falou sobre sua superação. “Primeiro, Deus, que sempre foi e sempre será minha inspiração diária. Em segundo lugar, toda a minha família: minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, tias, primos, enfim, todos fizeram parte de cada 1% da minha recuperação, com muito trabalho e dedicação. Não foi fácil, mas eu sabia que iria conseguir”, enfatizou.

De fora do jogo do acesso

Suspenso, o atacante não participou da partida que marcou o retorno do Leão à Série B. Além de ter recebido o terceiro cartão, Pedro Vitor saiu machucado no confronto contra o Volta Redonda-RJ.