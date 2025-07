Remo fecha com novo patrocínio máster para a Série B do Brasileirão

O Remo terá diante do Cuiabá um novo patrocinador máster. O Clube azulino fechou com a casa de apostas ObaBet, que terá sua marca exposta no uniforme do Leão Azul até o final da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A equipe azulina estava com algumas propostas na mesa para fechar, porém, o presidente do Remo, Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, optou pela ObaBet, que terá além dos uniformes, exposições da marca no backdrop do clube durante as entrevistas, nas redes sociais do Remo, além de ativações em dias de jogos.

VEJA MAIS

Para o presidente do Remo, a parceria chega de forma estratégica e que trará benefícios ao clube tanto dentro, quanto fora de campo. Tonhão afirmou que é um momento de felicidade ter a ObaBet como parceira e que tudo isso tem o Fenômeno Azul como o principal motivo.

“A chegada da ObaBet como patrocinadora oficial reforça o momento de crescimento e profissionalização do Clube do Remo. É uma parceria estratégica, que une tradição e inovação, e que certamente trará benefícios dentro e fora de campo. Estamos muito felizes em contar com uma marca que acredita na força da nossa torcida e no potencial do futebol paraense”, disse Antônio Carlos Teixeira.

Remo x Cuiabá-MT se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no mangueirão, em jogo válido pela 15ª rodada da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.