Próximo adversário do Remo, Cuiabá-MT tem a maior sequência atual de derrotas

O Remo recebe o Cuiabá-MT neste sábado (5), em busca de retornar ao G-4 da Série B. O time azulino tenta emplacar a segunda vitória consecutiva, enquanto o Dourado entra em campo tentando reencontrar o caminho das vitórias. A equipe mato-grossense tem, atualmente, a maior sequência de derrotas da competição.

Na sétima colocação da tabela, o Cuiabá acumula três derrotas seguidas, a mais recente foi para o Botafogo-SP, que ocupa a 16ª posição. A equipe chegou a figurar entre os quatro primeiros colocados, mas perdeu espaço nas últimas rodadas devido aos resultados negativos.

A última vitória do Dourado foi contra o maior rival do Remo, o Paysandu, no dia 6 de junho, pela 11ª rodada da Série B. Na ocasião, o time venceu por 1 a 0, em casa.

Após esse triunfo, o Cuiabá disputou duas partidas fora de casa, contra o Novorizontino-SP e o Coritiba-PR, sendo derrotado por 3 a 0 e 2 a 0, respectivamente. Quando voltou a jogar como mandante, diante do Pantera, também foi derrotado.

Apesar da sequência ruim, o clube não detém o recorde de mais derrotas consecutivas na competição. O Vila Nova-GO, atual 12º colocado, acumulou cinco reveses entre a 9ª e a 13ª rodada. Já o Novorizontino tem a melhor sequência positiva, com cinco vitórias consecutivas.

Agora, diante da torcida azulina, que deve comparecer em peso ao Mangueirão, o Cuiabá tentará vencer pela primeira vez em quatro partidas. O resultado positivo, além de encerrar a sequência negativa, pode recolocar o time no G-4.

Com 21 pontos, se vencer o Remo e contar com tropeços de Avaí-SC e CRB-AL, o Dourado pode retornar à zona de acesso. Já o Leão Azul, com 23 pontos e ocupando a quinta posição, precisa apenas de um triunfo e de um tropeço do Avaí para voltar ao grupo dos quatro primeiros.