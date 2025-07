Remo x Cuiabá: confronto tem vantagem azulina e lembranças do 'Cuiabaço'

Remo e Cuiabá se enfrentam neste sábado (5), às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Leão Azul leva vantagem no histórico de confrontos entre as equipes, que voltam a se enfrentar após quase oito anos.

Ao todo, os times já se enfrentaram seis vezes em todas as competições, com um histórico equilibrado: uma vitória do Cuiabá, três empates e duas vitórias do Remo. Jogando em casa, o time mato-grossense disputou três partidas contra os paraenses, conquistando uma vitória e dois empates. Já o Leão Azul, atuando no Mangueirão, também disputou três jogos, com duas vitórias e um empate, mantendo-se invicto diante do adversário em Belém.

Apesar da vantagem no retrospecto, a única derrota do Remo para o Cuiabá ainda é uma ferida aberta para o torcedor azulino. Conhecida como o “Cuiabaço”, a virada do Dourado sobre o Leão na final da Copa Verde de 2015 entrou para a história da competição.

Naquela ocasião, o Remo havia vencido o primeiro jogo por 4 a 1, com gols de Rafael Paty (2), Ratinho e Ameixa, enquanto Kaique descontou para o Cuiabá. No jogo de volta, porém, o time mato-grossense aplicou uma virada impressionante, vencendo por 5 a 1 na Arena Pantanal, com três gols de Raphael Luz, dois de Nino Guerreiro, um gol contra de Dadá e um gol de Val Barreto descontando para o Leão.

Panorama

Com 21 pontos, se vencer o Remo e contar com tropeços de Avaí-SC e CRB-AL, o Cuiabá pode retornar à zona de acesso. Já o Remo, com 23 pontos e ocupando a quinta posição, precisa apenas de um triunfo e de um tropeço do Avaí para voltar ao grupo dos quatro primeiros.

A partida está marcada para ocorrer às 16h e terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal.com e narração pela Rádio Liberal +.

(Pedro Garcia, estagiário sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esporte de oliberal.com)