Universidade de Belém promove 'Vestibular dos Clássicos' temático de Remo, Paysandu e Tuna; entenda

O Pará possui uma forte ligação com o futebol e, por isso, a Universidade da Amazônia (Unama) vai realizar um vestibular diferente para os interessados em ingressar na instituição. No mês de julho, a unidade do Parque Shopping promoverá o "Vestibular dos Clássicos", com temática voltada para Remo, Paysandu e Tuna Luso.

Segundo a organização, a ação é uma forma de homenagear os três principais clubes paraenses, além de engajar torcedores a participarem do processo seletivo e iniciarem sua trajetória no ensino superior.

O objetivo é "integrar a paixão regional pelo futebol com a busca pelo ensino superior, criando uma experiência diferenciada para os vestibulandos".

VEJA MAIS

As salas serão temáticas, divididas entre Paysandu, Remo e Tuna Luso. Todas serão decoradas com elementos que remetem às equipes, como bandeiras, símbolos, escudos e outros itens.

Unidade do Parque Shopping (Divulgação)

Os vestibulandos poderão escolher em qual “clube” desejam fazer a prova no ato da inscrição. Segundo a instituição, a iniciativa é voltada ao público em geral, mas especialmente a torcedores, membros de torcidas das três equipes e atletas.

“Estamos confiantes de que será um momento muito bonito, de mobilização. Acreditamos que a educação transforma. Então, nada melhor do que unir o amor ao esporte, independentemente da modalidade, com a educação. A formação é muito importante para que a pessoa possa crescer profissionalmente. Ainda que ela tenha todo um talento natural para ser atleta, com o nível superior, crescerá muito mais e alcançará mais oportunidades”, destacou a professora Ana Sabrina Favacho.

As provas serão realizadas nos dias 17 e 18 de junho, em três horários: pela manhã, às 9h; à tarde, às 15h; e à noite, às 19h. Os três melhores colocados de cada time serão premiados com descontos no curso desejado, camisas oficiais das equipes e brindes.

Os interessados em prestar o "Vestibular dos Clássicos" podem fazer a sua inscrição presencialmente na unidade ou pelo WhatsApp (91) 98169-0041.