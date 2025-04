Universidade lança projeto de coleta seletiva com foco na COP 30

Em um evento marcado pela responsabilidade ambiental e valorização da educação como instrumento de transformação social, a Universidade da Amazônia (Unama) apresentou, nesta quarta-feira (23), o projeto de coleta seletiva Ser Recicla, durante cerimônia realizada no auditório David Mufarrej, do campus Alcindo Cacela, em Belém. A iniciativa integra o programa Ser COP 30 e foi prestigiada pelo ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macêdo, que recebeu a medalha “Unama 50 anos”.

A ação faz parte da preparação da instituição para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O projeto Ser Recicla tem como foco a sustentabilidade e a correta destinação de resíduos sólidos, buscando promover a economia circular e valorizar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis.

VEJA MAIS

“Mais do que instalar coletores, estamos plantando consciência e ensinando, na prática, que cada atitude importa. E o cuidado com o meio ambiente precisa estar no centro da nossa ação como educadores”, afirmou o CEO da Ser Educacional, Jânyo Diniz. Ele acrescentou que o projeto tem abrangência nacional e já conta com parcerias com entidades da área de reciclagem e políticas ambientais.

A reitora da Unama, Betânia Fidalgo Arroyo, também destacou a importância do protagonismo das instituições de ensino na proteção do meio ambiente. “Estamos iniciando um trabalho pensado para atingir e envolver a sociedade como um todo por um bem maior. É em defesa da nossa natureza, da nossa fauna e das nossas vidas. A COP 30 representa para a Amazônia um olhar de esperança para todos desse território se tornarem protagonistas de suas histórias”, declarou.

Durante o evento, o ministro Márcio Macêdo foi agraciado com a medalha “Unama 50 anos”, honraria concedida a personalidades e instituições com relevante contribuição à sociedade brasileira. Ao agradecer a homenagem, o ministro destacou o papel da educação no enfrentamento à crise climática.

“Quero agradecer a todos por essa medalha e pela reverência a um dos símbolos mais importantes para o Brasil: a educação. Por meio dessa ferramenta, podemos formar estudantes, profissionais e uma sociedade mais responsável com o meio ambiente e com a nossa Amazônia”, afirmou.

“A COP 30 vai ser realizada no Brasil e a escolha de Belém para sediar esse evento tem grande impacto mundial. Hoje, conheci esse projeto fantástico de coleta seletiva que merece nosso apoio por fortalecer a produção de reciclagem na Amazônia”, completou.