Com foco na COP 30, gerações criativas se reúnem em Belém no maior festival colaborativo do mundo

Jovens, empreendedores, criadores e estudantes de diferentes áreas estão vivenciando uma experiência de criação durante a programação do Dia Mundial da Criatividade 2025, o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A programação começou na segunda-feira (21) e vai até quarta-feira (23) com atividades em 65 cidades brasileiras, incluindo Belém, além de edições internacionais em países da Europa e da Ásia Central.

No PCT Guamá, na capital paraense, as atividades se concentram nos dias 22 e 23, com destaque para o Hackathon Apollo, evento de reúne jovens universitários para co-criar soluções tecnológicas e comunicacionais voltadas às demandas da COP 30, que será sediada em Belém. O objetivo é captar ideias inovadoras e identificar talentos para potenciais acelerações e mentorias futuras, promovendo o germinar de boas ideias em um ecossistema criativo, inclusivo e sustentável.

É um evento realizado em parceria com a agência Fluxo. Com o tema "Gerações Criativas: Transformando Talentos em Impacto", a edição deste ano celebra a união entre diferentes gerações na criação de soluções inovadoras e transformadoras.

Na manhã desta terça-feira (22), o Hackathon reuniu jovens que já colocaram as ideias em diálogo. Heleno Beckman, mantenedor do Dia Mundial da Criatividade, explica que a data foi criada pela ONU em 2014, mas que, desde 2018, passou a ser celebrada no Brasil. Em Belém, a programação começou em 2023. Neste ano, o foco está em soluções tecnológicas e comunicacionais voltadas aos desafios da COP30. “Cada cidade tem um mantenedor que promove as atividades, que envolvem tecnologia, cultura e outros temas”, explica Beckman.

Durante a programação do Hackathon, os participantes serão divididos em trios para participar da maratona com soluções voltadas para comunicação, turismo, tecnologia e outras áreas. “Essa é apenas uma das programações. A ideia aqui é reunir essas pessoas para dar início aos trabalhos. Nós ofereceremos incentivos para três projetos. O primeiro lugar vai ganhar R$ 3 mil, além de mentoria com especialistas na área de tecnologia. Já o segundo e o terceiro lugares vão receber apenas a mentoria”, explica Heleno Beckman.

O jovem Yslan Miguel Lopes, 20 anos, estudante de engenharia da computação, se inscreveu na programação, pois participa frequentemente desse tipo de jornada, considerando-a uma oportunidade de aprendizado e de crescimento para o currículo. “Eu gosto muito de criar. Por isso, participo constantemente desse tipo de evento, que estimula nosso processo de criação. Eles propõem uma temática, e aqui vamos criar. Já ganhei em outras jornadas e espero ganhar aqui também”, destaca o estudante.

Keynes Silva, secretário adjunto da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), explica que o governo do estado está trabalhando em conjunto com o PCT Guamá para oferecer oportunidades a novos talentos nas áreas de tecnologia e inovação. “Este evento é uma oportunidade aberta para que as pessoas mostrem seu potencial até o final da maratona. Os vencedores receberão uma mentoria para colocar seus projetos em prática, e o primeiro lugar também receberá uma quantia em dinheiro”, explica o secretário adjunto.

Este ano, a iniciativa está voltada para os temas da COP 30, como uma forma de reunir mais pessoas e trabalhos relacionados à sustentabilidade. “É uma oportunidade de reunir empresários, empreendedores e estudantes com suas criações”, acrescenta o secretário adjunto.