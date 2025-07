Saiba como chegar de ônibus ao Portal da Amazônia em Belém

O Portal da Amazônia, também conhecido como “Orla de Belém”, é um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belém. Localizado entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, ele atrai moradores e turistas que buscam lazer, passear e praticar exercícios às margens da bela vista da Baía do Guajará. No local, é possível encontrar quiosques, vendas de diversos tipos de comidas típicas regionais, além de espaços para prática de esportes.

Onde fica o Portal da Amazônia?

O Portal da Amazônia está situado na Avenida Bernardo Sayão, entre os bairros do Jurunas e Cidade Velha, em Belém. A região é bem movimentada e conta com opções de serviços, comércio e alimentação próximos.

Principais atrativos do local

Entre os principais atrativos do local estão um espaço com mais de 6 km de orla, onde é possível praticar atividades como corrida, ciclismo, skate e patins, além de relaxar e apreciar o pôr do sol. O local também conta com quadras esportivas, áreas de lazer e opções de restaurantes e quiosques. Aos domingos, uma das pistas é fechada para carros, proporcionando um ambiente ainda mais seguro e agradável para atividades de lazer. É um espaço bastante visitado por famílias, jovens, estudantes e turistas, principalmente aos finais de semana.

Como chegar de ônibus ao Portal da Amazônia

Para quem utiliza o transporte público, várias linhas de ônibus passam próximas ao portal da Amazônia. Abaixo, listamos algumas das principais:

[113] Cremação - Est. Nova

[114] Cremação - Alcindo Cacela

[318] Arsenal

[320] UFPA - Tamoios

[323] Canudos - Praça Amazonas (Perimetral)

[326] Canudos - Praça Amazonas (Tucunduba)

[328] Cipriano Santos - Pres. vargas

[441] Ceasa - Felipe Patroni

[442] Ceasa - Ver-o-Peso

[445] Pedreira Lomas Seletivo

[940] Pedreira Lomas B

É possível consultar rotas atualizadas também no Google Maps ou em apps como Moovit, que informam os horários e itinerários dos ônibus em tempo real.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)