Prefeitura de Belém inicia restauração de áreas vandalizadas na Feira do Açaí

A Prefeitura de Belém iniciou, na manhã desta segunda-feira (7), os trabalhos de restauro da Rua da Ladeira do Castelo, via que dá acesso à Feira do Açaí, no centro histórico da capital paraense. O patrimônio foi pichado e danificado durante uma roda de samba realizada na última sexta-feira (4).

Uma equipe com 15 profissionais atua na recuperação das áreas afetadas. Entre os serviços executados estão a reinstalação da rampa de acessibilidade, a fixação do corrimão e a limpeza e pintura do banco danificado. O trabalho é coordenado pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Seinfra),

As fachadas dos casarões históricos, que tiveram adesivos colados, passarão por um processo de restauro detalhado. “Será um trabalho minucioso para remover os adesivos e preservar a cor original das fachadas. A nova pintura dessas áreas será feita dentro de três a quatro dias”, explicou o engenheiro Charles Aragão, responsável pelas obras.

Logo após os atos de vandalismo, ainda na madrugada de sábado (5), a Secretaria de Zeladoria Urbana (Sezel) iniciou a limpeza das pichações, com o apoio de 20 funcionários de uma concessionária de limpeza urbana.

O prefeito Igor Normando esteve no local acompanhando o início dos reparos e destacou a importância da preservação do espaço público. “Esta ação é fundamental para mostrar que precisamos viver de forma civilizada e respeitosa. Não podemos depredar o patrimônio público nem violar as leis da cidade. É preciso garantir nossos direitos, mas também cumprir nossos deveres com responsabilidade”, afirmou.

O secretário da Seinfra, Arnaldo Dopazo, também reforçou o compromisso da gestão com a conservação urbana. “A depredação foi lamentável, mas a Prefeitura agiu rapidamente para reverter os danos. Estamos empenhados em manter Belém organizada para seus moradores, trabalhadores e visitantes”, declarou.

Josué Cardoso, um dos 93 trabalhadores que atuam na Feira do Açaí, comemorou a iniciativa. “É um alívio ver o poder público tomando providências. Precisamos de um ambiente limpo e digno para trabalhar”, disse o vendedor de refeições.

A Rua da Ladeira do Castelo foi entregue revitalizada no último dia 24 de junho. As obras incluíram drenagem, pintura, instalações elétricas e hidrossanitárias, iluminação em LED, alvenaria revestida com cerâmica, bancadas em granito cinza, áreas de convivência com bancos térmicos e a recuperação das fachadas dos casarões históricos.

Após o ato de pichação e danos estruturais à Feira do Açaí, a Polícia Científica do Pará realizou, no sábado (5), uma perícia de danos ao patrimônio no local a pedido da Polícia Civil. O resultado deve sair em 10 dias úteis, podendo ser prorrogado por mais dez dias úteis.

Parque da Cidade também foi alvo de pichações

Na manhã desta segunda-feira (7), a Polícia Científica do Pará realizou uma perícia no Parque da Cidade, em Belém, para apurar danos causados por pichações em uma pista de skate. O espaço, inaugurado no final do mês passado, também foi vandalizado.

A ação foi solicitada pela Divisão de Atendimento ao Adolescente (Data), da Polícia Civil. A deve identificar as causas e avaliar a extensão dos danos e estimar o prejuízo ao patrimônio público. O laudo técnico deve ser emitido em até 10 dias úteis, com possibilidade de prorrogação por mais dez dias úteis.