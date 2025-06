Qual o horário de funcionamento do Parque da Cidade? Confira horários e dias de visitação

Inaugurado oficialmente na última sexta-feira (27), o Parque da Cidade, novo espaço de lazer de Belém e um dos legados da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), já está em funcionamento com horário especial válido até o dia 31 de julho. A medida busca garantir o bom uso do espaço e realizar ajustes estruturais no primeiro mês de funcionamento.

O local, instalado na Avenida Júlio César, conta com três portões de acesso: dois na própria Júlio César e um na Avenida Senador Lemos. A instalação funciona diariamente com entrada liberada das 8h às 22h, com acesso permitido até as 21h30. Confira a seguir o horário e programação detalhada:

VEJA MAIS

Qual o horário de funcionamento do Parque da Cidade?

De acordo com o cronograma divulgado pelo Governo do Estado, o funcionamento segue este padrão:

Terça a domingo: das 8h às 22h, com entrada permitida até as 21h30;

Segundas-feiras: fechado para manutenção pela manhã e à tarde, com reabertura às 18h.

A manutenção semanal é considerada essencial para preservar a estrutura do parque recém-inaugurado, segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult).

O espaço é gratuito e voltado para todas as idades.

Como acessar o Parque da Cidade?

O local conta com três portões de entrada:

Dois acessos pela Avenida Júlio César;

Um portão na confluência com a Avenida Senador Lemos.

O que tem no Parque da Cidade?

Projetado para ser um espaço multiuso e sustentável, o Parque da Cidade reúne 14 ambientes de lazer, cultura e esporte. Veja alguns dos destaques:

Skatepark olímpico;

Quadras poliesportivas cobertas e ao ar livre;

Campos de futebol society e quadras de areia;

Academia ao ar livre;

Playground com brinquedos molhados e de escalada;

Pista de corrida, ciclovias, ecotrilhas;

Mesas de pingue-pongue, balanços e área infantil;

Banheiros, bebedouros e estacionamento.

A estrutura foi pensada com foco em acessibilidade, bem-estar e práticas de baixo impacto ambiental.

O que é a Colônia de Férias no Parque da Cidade?

A partir de 1º de julho, o parque inicia sua Colônia de Férias Pública, com atividades esportivas e recreativas para crianças e adolescentes de 4 a 16 anos e idosos com mais de 60 anos.

Serão dez modalidades esportivas ministradas por professores da Secretaria de Esporte e Lazer (Seel), em dois turnos, de terça a domingo:

Manhã: das 8h às 11h30

Tarde: das 15h às 19h

Após as 19h, o parque segue aberto ao público para uso livre, até às 22h.

Vai ter programação cultural?

Sim. Aos sábados e domingos, a partir do fim da tarde, a programação cultural do Parque da Cidade inclui:

Apresentações de dança, teatro e música;

Contação de histórias;

Manifestações populares amazônicas.

A programação varia a cada semana e é divulgada pelos canais oficiais do Governo do Pará.