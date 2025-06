Parque dos Igarapés é opção de lazer ideal para se conectar com a natureza sem sair de Belém

As férias estão chegando com o verão amazônico, mas nem todo mundo pode sair da cidade para se refrescar. Para isso, uma ótima opção são os balneários localizados em Belém e na região metropolitana, que oferecem infraestrutura para divertir e refrescar quem está fugindo das altas temperaturas e em busca de conexão com a natureza.

O Parque dos Igarapés, localizado no bairro do Coqueiro, em Belém, é um exemplo de balneário que proporciona diversão e contato com a natureza para os visitantes. Entre piscinas naturais e artificiais, o parque é um dos destinos preferidos para quem não quer viajar. Uirá Pinheiro, diretor administrativo do espaço, detalhou a programação, que já está com o funcionamento ampliado para o mês de julho, abrindo de quarta a segunda-feira.

Uirá Pinheiro, diretor administrativo do Parque dos Igarapés. (Wagner Santana / O Liberal)

“O parque já vem há mais de 30 anos fazendo parte da programação de férias da nossa população. É legal que seja uma opção de relaxamento para as famílias que querem vir, descansar, relaxar, respirando ar puro, em contato com espécies da flora e da fauna amazônica. Aqui temos mico, jabuti, pica-pau, tucanos. Além das tirolesas, arborismo, trilhas ecológicas, piscinas infantis. Então são atividades e brinquedos aquáticos para toda a família”, contou.

De acordo com Uirá, o parque tem cerca de 10 restaurantes e lanchonetes, com opções de comidas para todos os gostos, e o atendimento foi ampliado para dar conta da alta demanda do período de férias.

“É natural, na sazonalidade do mês de julho, contratarmos mais atendentes. Já aumentamos a equipe de segurança, salva-vidas, recepcionistas. Temos cerca de 10 restaurantes e lanchonetes diferentes, com opções diversas para receber as famílias de diferentes bairros e até mesmo do interior”, explicou.

Além de se preparar para as férias, o Parque dos Igarapés também está na expectativa de receber muitos visitantes e hóspedes durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorrerá em novembro, em Belém.

“Para a COP, estamos nos preparando já há dois anos, aumentando a sustentabilidade dos nossos serviços. Além da reciclagem do óleo das cozinhas, reciclamos o lixo orgânico, transformando em adubo, fertilizante. Então temos melhorado bastante essa parte de reciclagem e compostagem dos nossos serviços. Em relação à hospedagem, os chalés e beliches já estão todos reservados, e durante a COP teremos uma programação um pouco mais extensa”, detalhou o diretor.

Criando memórias em família

Para a família formada por Ana Carina Pereira, o marido dela, Marcelo Bandeira, o filho Isaque, de 4 anos, e os avós Georgina Maria e Orlando Bandeira, o Parque dos Igarapés é um lugar de descanso e criação de memórias afetivas.

Ana Karina, Marcelo Bitar e Isaque. (Wagner Santana / O Liberal)

“Moramos pertinho daqui, meu marido está de férias e meu filho Isaque também. Escolhemos vir aqui para aproveitar o dia com ele, tem muitas opções de brinquedos, e fazia muitos anos que não vínhamos. Está bem diferente, é uma oportunidade para reconectar a família e aproveitar o tempo livre juntos”, contou Ana Carina.

Além do Parque, a dona de casa conta que não dá para ficar em casa com o filho pequeno, então as opções ao ar livre dentro da cidade são as preferidas da família, que adora passear.

“A gente gosta muito de praça: Praça da República, que está bem legal; a Praça Batista Campos, que tem uns peixinhos, que o nosso filho adorou, da última vez que fomos lá, na semana passada. O Porto Futuro, e inevitavelmente o shopping, porque criança gosta de parquinho, gosta de pular, e aí, para ele, é a opção mais adequada”, disse.

Serviço

Parque dos Igarapés

Endereço: Travessa WE 12, 1000, Conjunto Satélite. Coqueiro, Belém-PA.

Funcionamento: Quarta a segunda-feira, a partir das 9h (terça-feira — fechado para manutenção)

Ingressos: Crianças até 10 anos, pessoas a partir dos 60 anos, e portadores de necessidades especiais tem entrada gratuita. Outros: R$ 25 dias de semana, R$ 30 aos sábados e R$ 40 aos domingos.