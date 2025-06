Pará terá reforço de mais de 9 mil agentes de segurança durante o verão; confira os detalhes

O Pará contará com o reforço de cerca de 9,2 mil agentes nas ações de segurança que serão desenvolvidas em 50 localidades do estado durante o veraneio. A Operação Verão 2025 será lançada neste sábado (28) pelo Governo do Pará, por meio do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Sieds), e seguirá até o dia 4 de agosto.

As ações integradas, ostensivas e preventivas serão coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em conjunto com os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública, além de parcerias com órgãos municipais e federais. O objetivo é garantir um lazer tranquilo e seguro para paraenses e turistas.

A operação também prevê o reforço com mais de 350 viaturas, incluindo veículos de quatro rodas, motocicletas, veículos de remoção, ônibus, micro-ônibus e ambulâncias de resgate. O Regimento de Polícia Montada (RPMont), da Polícia Militar, estará presente com 62 policiais montados, auxiliando nas rondas e ações preventivas em praias e balneários.

De acordo com Ualame Machado, titular da Segup, a edição de 2025 da operação contará com mais finais de semana do que nas edições anteriores, o que demanda um maior efetivo policial.

“Garantimos que haverá um policiamento reforçado, como tivemos em todos os anos anteriores, e, certamente, teremos um verão ainda melhor que o do ano passado”, afirmou.

Ações aéreas e fluviais

O Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) atuará com duas aeronaves nas regiões do Salgado, nordeste paraense, e na Grande Belém, garantindo o monitoramento aéreo e apoio às equipes em solo. O grupamento também poderá participar de ações de salvamento e resgate em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Já o Grupamento Fluvial (GFLu) utilizará mais de 80 embarcações, reforçando as ações na malha fluvial. Os agentes atuarão junto a policiais civis e militares, com o apoio da Marinha do Brasil, realizando patrulhamento nas ilhas da Região Metropolitana de Belém, com foco na segurança dos frequentadores.

Uma embarcação ficará ancorada no Rio Guamá, próximo à praça Princesa Isabel, no bairro da Condor, em Belém. O local servirá como ponto estratégico de coordenação das forças de segurança, permitindo respostas rápidas a acionamentos pelo Centro Integrado de Operações (CIOp). Também funcionará no local uma delegacia para agilizar o atendimento de ocorrências.

Mosqueiro e Salinópolis terão Centro Integrado de Comando e Controle

Durante a operação, o município de Salinópolis e o distrito de Mosqueiro contarão com unidades do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). O espaço integrará as forças de segurança e monitorará as áreas por meio de câmeras, além de registrar ocorrências de menor potencial ofensivo.

Em Salinópolis, o CICC será instalado na Praia do Atalaia, ao lado do atalho da Sofia. Em Mosqueiro, o CICC móvel será montado no início da Av. 16 de Novembro, na confluência com a Av. Beira Mar.

Fiscalização nas estradas

Entre o último fim de semana de julho e o primeiro de agosto, haverá reforço nas fiscalizações nas entradas e saídas de Belém, bem como nas estradas e vias que ligam os principais destinos do estado. O objetivo é garantir fluidez no trânsito e coibir infrações.

Agentes do Detran, guardas municipais, órgãos de trânsito locais e policiais rodoviários federais atuarão em conjunto para garantir a segurança de motoristas e pedestres nas vias estaduais.

As polícias Civil e Militar, em parceria com o Detran, também estarão envolvidas em ações de prevenção, fiscalização e orientação no trânsito nas praias e balneários, por meio da operação Lei Seca, visando evitar acidentes e a condução de veículos por pessoas alcoolizadas.

O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil atuarão com equipes de guarda-vidas que prestarão orientações sobre as tábuas de maré e realizarão advertências nas praias e balneários. Também estarão presentes nas estradas com equipes de salvamento e resgate em caso de acidentes.

Ações de orientação e fiscalização

As forças de segurança realizarão fiscalizações em bares, restaurantes e casas de show, orientando os funcionários sobre os protocolos exigidos para o funcionamento regular. O foco será evitar práticas criminosas e a presença de crianças e adolescentes em horários inadequados.

Também serão promovidas ações de conscientização sobre o uso de linhas com cerol e a proibição de garrafas de vidro em praias, balneários, igarapés e áreas de proteção ambiental — como o Monumento Natural do Atalaia, em Salinópolis —, com o intuito de evitar acidentes e preservar o meio ambiente.

A Diretoria de Políticas Públicas e Prevenção Social da Segup, em parceria com órgãos estaduais e municipais, realizará ações de prevenção e conscientização contra crimes como importunação sexual, perturbação do sossego e uso de cerol, voltadas especialmente à proteção de mulheres, crianças e adolescentes.

Região Metropolitana de Belém

Para os que permanecerem na Região Metropolitana de Belém durante o verão, a operação também garantirá reforço na segurança. Haverá rondas contínuas, policiamento em pontos estratégicos, especialmente em áreas com balneários, e reforço no efetivo das Seccionais da Polícia Civil, para atendimento à população e registro de ocorrências.