Igreja católica promove casamento comunitário em Belém; saiba como se inscrever

Quem está buscando celebrar o casamento na igreja católica sabe que reservar uma igreja exclusivamente nem sempre cabe no bolso. Uma alternativa acessível para quem não quer deixar de sacramentar a união em uma paróquia são os casamentos comunitários e, em Belém, diversas igrejas estão com inscrições abertas para a realização dos matrimônios.

A Paróquia da Santíssima Trindade anunciou nesta quarta-feira (25) que estão abertas as inscrições para o casamento comunitário. Para realizar a inscrição, o casal interessado deve ir até a secretaria da paróquia, localizada na Praça Barão do Rio Branco, no bairro da Campina, em Belém. A cerimônia está marcada para ocorrer no dia 29 de novembro.

VEJA MAIS

Data marcada

Apesar das inscrições já encerradas, a Basílica de Nazaré também realizará uma cerimônia de casamento comunitário no dia 6 de dezembro. Para receber o sacramento, os casais estão participando de cursos e reuniões em preparação para o grande dia.

Serviço

Inscrição para casamento comunitário

Paróquia Santíssima Trindade

Onde se inscrever: Secretaria da igreja, localizada na Praça Barão do Rio Branco, 71 - Campina

Telefone: (91) 3223-4871