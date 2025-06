Temporal derruba estrutura de arraial junino na Praça Waldemar Henrique, em Belém

Parte da estrutura montada para o arraial junino na Praça Waldemar Henrique, no centro de Belém, desabou na tarde deste domingo (22) após uma forte ventania acompanhada de chuva. O local, tradicionalmente palco de apresentações de quadrilhas e atividades culturais no mês de junho, foi bastante afetado pelo temporal.

De acordo com relatos de pessoas que estavam na praça, a tempestade teve início por volta das 15h. As rajadas de vento atingiram tendas de alimentação e parte da decoração, arrancando barracas e entortando estruturas metálicas com a força do impacto. As bandeirolas que enfeitavam o espaço também foram levadas pelo vento.

“Foi uma ventania muito forte. A estrutura não aguentou e acabou vindo abaixo, mas, graças a Deus, ninguém ficou ferido. O evento já tinha terminado. Só tivemos danos materiais mesmo”, contou um ambulante que preferiu não se identificar. Ele disse que não estava trabalhando no momento do desabamento, mas havia cedido sua barraca para uma amiga. A estrutura dele não sofreu danos, mas outras ao redor ficaram bastante comprometidas.

(Foto: Geovane Marques)

Geovane Marques, de 38 anos, morador de Mosqueiro, contou que estava assistindo ao evento quando a chuva começou. “A gente foi se proteger debaixo da tenda de comidas, mas o vento começou a ficar muito forte. As tendas começaram a levantar e logo cederam. Foi muito rápido. Só tivemos tempo de sair debaixo delas e procurar outro local mais seguro”, relatou.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. Comerciantes que ainda estavam desmontando ou finalizando atividades relataram prejuízos pontuais, como ferragens entortadas e tendas danificadas, mas nenhum dano estrutural grave.

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), informa que a estrutura danificada pelas chuvas deste domingo (22) é de responsabilidade do Arraial do Pavulagem, e não da gestão municipal. As estruturas sob responsabilidade da Semcult não sofreram danos.