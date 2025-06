Whindersson Nunes abandona palco após problemas em Belém

No último sábado (31), o humorista Whindersson Nunes precisou interromper a sua apresentação em razão de falhas técnicas no sistema de som da Arena Guilherme Paraense, mais conhecida como Mangueirinho. Na ocasião, Whindersson estaria apresentando o espetáculo “Isso Definitivamente Não é Um Culto” e seria a primeira vez dele na capital paraense desde o seu retorno aos palcos após recuperação.

Segundo relatos do público, o show começou com atraso e logo nos primeiros minutos já estava com problemas no áudio. Mesmo assim o humorista teria insistido e tentou seguir normalmente sua performance, porém muitos fãs presentes ainda não o escutavam e ele decidiu se retirar do palco diante de tantos problemas técnicos.

Pouco tempo depois, a equipe organizadora do evento informou a todos que o espetáculo seria remarcado em outro local da cidade. Com isso, a situação inesperada causou frustração entre os fãs, que utilizaram as mídias sociais para relatar as más condições dos equipamentos do espaço e o cancelamento do show.

Reagendamento do show

Após o ocorrido, a plataforma Ingresso Mix informou que os ingressos adquiridos pelos compradores continuarão válidos para os dias 10, 11, 12 e 13 de agosto, datas em que foram remarcadas a apresentação em um novo endereço: no teatro ReSolve, que fica localizado no shopping IT Center, em Belém.

“Devido a problemas técnicos de som que ocorreram durante a apresentação do show ‘Isso Definitivamente Não É Um Culto’, realizada no dia 01 de junho de 2025, no Mangueirinho - Arena Guilherme Paraense, em Belém, o espetáculo será remarcado”, informou o comunicado.

Até o momento, Whindersson Nunes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Mas em breve, a equipe do evento entrará em contato com os compradores para reagendar o dia em que cada um poderá ir ao espetáculo e orientá-los com relação ao ingresso.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)