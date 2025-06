Circo Celestia promove sessão inclusiva com espetáculo adaptado para pessoas com TEA e TDAH

O Circo Celestia promove, no próximo dia 8 de junho, em Belém, uma apresentação especial voltada para a inclusão. O espetáculo será adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Pessoas com Deficiência (PCD). O objetivo é garantir uma experiência acolhedora e acessível a todos.

A sessão única terá início às 10h30.

Localizado no Shopping Grão-Pará, no Estacionamento A2 (acesso pela Cidade Cristal), o Circo Celestia está próximo à saída do pet shop Cobasi.

Para esta sessão, o circo contará com ajustes na ambientação e adaptações que visam proporcionar maior conforto ao público. Sons e luzes serão suavizados, reduzindo estímulos que possam causar desconforto. Além disso, performances de grande impacto, como apresentações com motos, foram retiradas da programação para tornar o ambiente mais tranquilo.

“É sempre bom proporcionar um ambiente de acolhimento para todos os públicos. Essa sessão adaptada é de extrema importância para que todos se sintam confortáveis. Como o som e as luzes de uma sessão convencional podem causar agitação e desconforto, faremos essas adaptações para que ninguém deixe de viver a experiência circense, podendo colecionar memórias em uma sessão mais adequada. Já tivemos a oportunidade de realizar sessões inclusivas em outros locais, e ficamos muito satisfeitos com o espaço e o entusiasmo do público”, conta Bryan Stevanovich, produtor do Circo Celestia.

A iniciativa da apresentação especial voltada para a inclusão reforça o compromisso do Circo Celestia com a democratização da cultura e o acesso de todos ao entretenimento. No dia do espetáculo, PCDs, pessoas com TEA e TDAH terão entrada gratuita, assim como um acompanhante.

A estrutura do local inclui quatro setores exclusivos, instalações modernas e praça de alimentação.