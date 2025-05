Circo Celestia estreia temporada em Belém trazendo magia e arte

No próximo dia 23 de maio, o Circo Celestia dá início à sua temporada em Belém, no estacionamento do Shopping Grão Pará. Com um espetáculo circense inovador e inclusivo, a apresentação oferece conforto ao público com necessidades especiais.

Na estreia, dia 23, uma sessão estará disponível ao público, com início marcado para as 20h. Já no dia seguinte, no sábado (24), serão três sessões: às 16h, 18h e 20h.

A grandiosidade do Circo Celestia é um dos seus diferenciais. Com mais de 200 profissionais e 40 carretas que transportam 800 toneladas de equipamentos, o espetáculo acontece em uma tenda climatizada com capacidade para 1.900 pessoas por sessão. Em Belém, o espaço contará com setores diferenciados, como Camarote, Central VIP, Lateral e Promocional, além de praça de alimentação e banheiros modernos e confortáveis.

VEJA MAIS

“Nossa expectativa é grandiosa para a cidade, já que o Pará sempre abraçou o circo quando chega. Estamos ansiosos para esta temporada, que terá atrações de diversas partes do mundo, que estarão pela primeira vez na capital paraense. Com trapezistas e mágicos, em um espetáculo que envolve toda a família — dinâmico e diferente de tudo que o público paraense já prestigiou. Estamos ansiosos para esta grande temporada”, disse Bryan Stevanovich, produtor do Circo Celestia.

A animação fica por conta dos palhaços, acrobatas, malabaristas e diversas performances que prometem encantar o público. A adrenalina será garantida pelo Globo da Morte, com manobras radicais e exclusivas.

Circo Celestia estreia em Belém com espetáculos grandiosos. (Foto: Divulgação)

Ao longo da temporada, diversas atrações exclusivas farão parte das sessões. Uma delas é o freestyle motocross, com pilotos que realizam manobras desafiadoras. Entre os destaques está o brasileiro Jonilson Silva, campeão mundial de freestyle motocross.

O espetáculo do Circo Celestia traz som e iluminação de última geração, oferecendo ao público uma experiência sensorial imersiva, capaz de surpreender e encantar com uma explosão de cores, música vibrante e truques impressionantes que desafiam a gravidade — tudo isso te espera debaixo da Grande Tenda.

O espetáculo, que integra o Grupo Cirque Amar, é comandado pela família Stevanovich, tradicional no universo circense e reconhecida por sua vasta experiência à frente de grandes produções internacionais. O Circo Celestia já encantou plateias ao redor do mundo, com temporadas de sucesso em Las Vegas e apresentações em estados brasileiros como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Ceará.

Agende-se

Início da temporada: 23 de maio

Local: Estacionamento do Shopping Grão Pará – Av. Centenário, 1052 – Mangueirão, Belém – PA

Ingressos: baladapp.com.br

Informações: circocelestia.com.br